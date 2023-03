BANKE DUPLIRALE MARŽE I JOŠ ĆE DA IH DIŽU! Evo kolike su kamate na keš i stambene kredite, a tek kako banke PRAVDAJU ŠTO NAS DERU!

Dok su rate već zaduženim građanima skočile najviše zbog povećanja referentnih kamata centralnih banaka, onima koji sada planiraju da se zaduže krediti će biti još skuplji jer su i banke u Srbiji povećale svoje marže - sopstvenu zaradu.

Tako fiksne kamate na dinarske keš kredite kod pojedinih banaka idu i do čak 16,26%, dok su pre godinu dana iznosile oko 8%. Dakle keš krediti su sada duplo skuplji. Kod dinarskih gotovinskih zajmova sa promenljivom stopom kamata kod nekih banaka sada iznosi šestomesečni belibor plus marža koja ide i do 9,75%!

Banke su duplirale marže i na stambene evro-kredite sa promenjljivom stopom. Tako kamate na stambene zajmove sad idu i do 7% obračunate po formuli tromesečni euribor plus marža banke od 4,5% do 4,8%. Pre godinu dana kamte na stambene kredite vezane za evro iznosile su oko 2,5 odsto koliko su okvirno iznosile i marže banaka, dok je vrednost euribora bila u minusu.

Prosek kamata za nove kredite STAMBENI 11,8% (pre godinu dana 6,69%) za dinarske kredite

5,42% (pre godinu dana 2,56%) za devizne kredite GOTOVINSKI 12,03% (pre godinu dana 7,29%) za ročnost do 1 godine

13,59% (pre godinu dana 8,7%) za ročnost preko 5 godina

Bankari, međutim, najavljuju da će i dalje poštravati uslove za odobrenje zajmova građanima i to najviše za keš i stambene zajmove.

Naime, u najnovijem Izveštaj NBS o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka, navedeno je da su banke u poslednjem tromesečju 2022. nastavile s pooštravanjem standarda stanovništvu.

- Pooštravanje se prvenstveno odnosilo na dinarske gotovinske kredite (i kredite za refinansiranje) i devizno indeksirane stambene kredite. Umereno pooštravanje kreditnih standarda stanovništvu očekuje se i tokom T1 2023. godine - navedeno je u Izveštaju NBS.

Takođe, banke su ocenile da je tražnja stanovništva za kreditima smanjena tokom četvrtog kvartala prošle godine usled rasta cena nekretnina, a kao faktor koji utiče na nižu tražnju navode i tržište rada. Nastavak ovakvih tendencija banke očekuju i za prvo tromesečje ove godine.

Bankari su, kako je objašnjeno, poštrili uslove kreditiranja iz straha od rizika.

- Banke su ocenile da su pooštravanju standarda, kao i kod privrede, najviše doprineli povećani troškovi izvora kredita i neizvesnost u pogledu opšte ekonomske situacije, što se odrazilo i na smanjenu spremnost za preuzimanje rizika. Pored toga, ocena pojedinih banaka jeste da i situacija na tržištu nekretnina (rast cena nepokretnosti, uz rast kamatnih stopa na kredite) i manja konkurencija u sektoru deluju u smeru pooštravanja standarda - navedeno je u Izveštaju NBS.

Takođe, pojedine banke kao faktor za pooštravanje standarda navode i rizik od rasta problematičnih potraživanja.

- Banke navode da su povećale kamatne marže tokom T4 i kod dinarskih i kod devizno indeksiranih kredita. Takođe, pooštrile su zahteve u pogledu kolaterala. S druge strane, ostale uslove kredita stanovništvu (maksimalnu ročnost, maksimalan iznos, kao učešće i vrednost hipoteke) nisu menjale - objavila je centralna banka Srbije.

