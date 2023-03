POČELA DA PADA CENA KVADRATA U NOVOM SADU: Šta čeka Beograd i ostatak Srbije? Evo šta Srbi rade s parama kad prodaju stan!

Iako smo dugo čekali, čini se dočekali smo da cena kvadrata počne da pada.

Zvanični podaci pokazuju da je "korak povukao" Novi Sad, a da li je to signali i za Beograd i za ostatak Srbije?

Iznenađenje je usledilo u januaru, kada je cena kvadrata pala u Novom Sadu. Šta se to dogodilo da se ova lokacija izdvoji od drugih?

Milić Đoković, procenitelj i stručnjak za nekretnine kaže da pad cene prosečnog kvadrata u centru Novog Sada nije nešto što treba da iznenađuje, već da je to bilo očekivano, imajući u vidu da su cene prethodnih meseci na ovoj lokaciji rasle velikom brzinom.

"Ovo se i očekivalo. Imajući u vidu da je na ovoj lokaciji u prethodnom periodu bio najveći rast, sasvim je normalno da posle izvesnog vremena, posle velikog rasta cena nekretnina dođe i do naglog pada. To je vrlo moguće i dešavaće se i u narednom periodu i na drugim opštinama sigurno“, objašnjava Đoković.

On ističe da u narednom periodu možemo da očekujemo slično i na drugim opštinama, gde je skok bio znatno viši, ali i na opštinama gde je ostvaren manji promet poslednjih meseci, kao što su beogradske opštine Vračar i Savski Venac, ali napominje da to nije pravilo.

"Može da se desiti pad na lokacijama gde je bio veliki rast, kao i manji promet, ali kod nas po tom pitanju nema pravila. Razlog je što kod nas nema linearnosti kada su u pitanju cene kvadrata. Nama se cifre znatno razlikuju od opštine do opštine, i uopšte nema neke generalizacije, kao što se može videti i u praksi“, kaže on.

foto: Shutterstock

Nastavlja se tendencija rasta

Izveštaj jednog portala koji se bavi nekretninama pokazuje da je početkom ove godine u svim većim gradovima, i opštinama, izuzev centra Novog Sada, zabeleženo povećanje cena kvadrata stanova. Gledajući procentualno, taj rast je znatno oscilirao, ne samo od grada do grada, već i po opštinama. Iako su mnogi koji planiraju da kupe nekretninu u novu godinu ušli sa velikim entuzijazmom da bi cene uskoro mogle da idu dole, struka kaže da do toga neće doći. Naprotiv, prognoze su da cene nastavljaju da idu gore.

"Nastavlja se tendencija rasta, tako da do pojeftinjenja kvadrata u narednom periodu neće doći. Jedino što je vrlo verovatno da taj skok neće biti drastičan, nego će povećanje ići umerenim tempom“, kaže Đoković.

Ilustracija foto: Shutterstock

On dodaje da čak i da bude manji broj stanova cene će rasti iz jednog razloga.

"Cene će i u tom slučaju rasti jer smo mi tržište vezanih transakcija. Kod nas kada neko proda stan, on ne ide da taj novac uloži u banku ili u neki fond, već ponovo ide da kupi nekretninu. I to je tako u 85 do 95 odsto slučajeva. To je jedan začarani krug u kome se vrtimo i zbog čega cene ne mogu da padnu“, objašnjava Đoković.

Najviše poskupelo Novo naselje

U prvom mesecu ove godine stanovi u Novom Sadu najviše su poskupeli u Novom naselju, i to za 1.21 odsto, pa je sada prosečan kvadrat na ovoj opštini 2.085 evra.

Nešto manje poskupljenje bilo je na Grbavici, 1.02 odsto, koja je po cenama već odavno prešla prosečnu cenu kvadrata u centru grada. Nakon poskupljenja, ta cifra se popela i na 2.682 evra. Na Podbari cene su se pomerile na gore samo 0,74 odsto i dovele do cifre od 2.574 evra za kvadratni metar. U centru grada je prosečan kvadrat pojeftinio 0,04 odsto i spustio cenu na 2.555 evra.

(Kurir.rs/Blic)