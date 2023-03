JEDAN BRIKET MENJA 4 METRA DRVA! JOVAN IZ BORA PROIZVEO JEFTINO I VRHUNSKO GORIVO: "Izvanredno je, a rešava I OVAJ problem!"

Na mnogim većim farmama česti problem predstavlja životinjski stajnjak. Neki stajnjaci mogu se koristiti kao đubrivo, ali ne mogu svi, kao što je slučaj sa svinjskim izmetom.

Jovan Stojanović Bora pronašao je idealno rešenje za sve vrste životinjskog izmeta i otkrio kako ga se rešiti na najbolji mogući način. Svoj izum podelio je sa ekipom emisije 300 čuda autorke i voditeljke Ljiljane Danilović.

foto: Kurir televizija

- Ima rešenja za probleme koji su nerešivi. Ovo što vidite to je svinjski izmet pomešan sa ugljenom prašinom i briketiran. Dobilo se izvandredno gorivo. To do sad niko nije radio. Kalorična vrednost ovog materijala je proverena. Daje energiju oko 20.000 kilodžula.

foto: Kurir televizija

- U sredini je otvor radi lakšeg sagorevanja. Tako se dobija još veća energija nego kada bi gorelo samo spolja. Gorivo je izvanredno, a rešava se i problem svinjskog izmeta koji ne može da se koristi kao đubrivo i samo smeta na velikim farmama gde ima puno tog otpada - kaže Jovan Stojanović, pronalazač.

Objasnio je kako izgleda proces proizvodnje njegovih briketa za ogrev:

- Proces je prost. Pomeša se ugljena prašina sa svinjskim izmetom i doda se određeni procenat vode. Ubaci se u koš, mašina pomoću puža gura sirovinu kroz određene alate i dobija se ovakav oblik. Onda se suši prirodnim putem na promaji oko pet do šest dana.

foto: Kurir televizija

Stojanović tvrdi da jedan briket menja oko četri metra drva zbog čega je grejanje pomoću njega veoma isplativo:

- Jedan briket menja negde oko četri metra drva, nekom količinom od pet komada, bilo bi zamenjeno faktički 20 metara drva. To je isplativije jer se ovo radi od otpada koji ne košta ništa i koji smeta okolini.

U planu mu je da po istom principu briketira i kokošji izmeta, a od čega još pravi brikete za sagovrevanje pogledajte u videu:

01:29 PRONALAZAČ IZ BORA IZUMEO GREJANJE NA SVINJSKI IZMET! Pomešao ga sa još jednim sastojkom i proizveo jeftino i VRHUNSKO gorivo

Kurir.rs

