OVE GODINE ĆE LETOVANJE U CRNOJ GORI BITI SKUPLJE ČAK 30%! "Turizam se sveo na socijalu, nemamo snage čak ni da otvorimo lokale"

Cene usluga na crnogorskom primorju u predstojećoj turističkoj sezoni poskupeće za najmanje 30 odsto, najavio je Ilija Armenko, turistički poslenik iz Petrovca.

Armenko je za podgorički Dan ocenio da je situacija izuzetno kompleksna, jer Crna Gora iako prepoznata kao atraktivna destinacija, polako gubi korak sa regionom.

„Svi se žale da nedostaje radne snage, jer radnici idu u Hrvatsku zbog većih plata, a tamo dominantno dolaze gosti bolje platežne moći. Situacija je sada takva, da nemamo radne snage ni da otvorimo lokale“, naveo je Armenko.

On kaže da uprkos većim platama koje daju crnogorski ugostitelji, u susednoj Hrvatskoj glavni kuvar može da zaradi i do 3.500 evra mesečno.

„Kod nas se plate glavnim kuvarima kreću do 2.000, a u Hrvatskoj i do 3.500 evra, zato većina odlazi tamo, jer su uslovi znatno bolji. Kod nas su veće plate i do 30 ili 40 odsto nego ranije, ali radna snaga ide tamo gde su joj bolji uslovi. Predviđaju nam bolju sezonu, ali pitanje je da li će tako biti“, kaže Armenko.

foto: Shutterstock

Crnogorski turizam se sveo na socijalu

Dodatni problem, prema njegovim rečima, predstavlja i kratko trajanje sezone, a kao primer navodi Petrovac, gde sezona, kaže, traje oko 40 dana.

„Turizam kod nas se sveo na socijalu. Plato ribe kod nas je oko 33 evra, dok isto to u Dubrovniku košta 120 evra. Nama se konstantno povećavaju nameti. Kod nas sve ređe dolaze platežno moćni gosti, polupansion je između 30 i 40 evra, što znači da je turistima sa zapada koji dolaze, jeftinije da letuju u Crnoj Gori, nego da ostanu kod kuće“, ističe Armenko.

Smatra da se treba, kako kaže, pogledati u ogledalo i videti kako dalje, jer Crna Gora, prema njegovim rečima, postaje sve manje konkurentni državama u regionu.

„Svuda turizam napreduje, a kod nas nikako da se nešto konkretno promeni. Svi nameti padaju na nas turističke radnike. Cene usluga će takođe, zbog rasta inputa, drastično poskupeti i to najmanje 30 odsto. To moramo da radimo da bi opstali, a to je nemoguća misija i dodatno će uticati na sezonu“, upozorio je Armenko.

Kurir.rs/Politika