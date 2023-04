SRBI POLUDELI ZA OVIM POSLOM IZ SNOVA! Sve što treba da uradite je da ODETE U PRODAVNICU I PAZARITE! Dnevnica i do 30.000 dinara

Ono što većina ljudi obavlja svakog dana kao deo najobičnije rutine, uz malo truda i obuke može postati dodatni posao koji je honorarno plaćen. Sve što se traži od potencijalno zaposlenog je, verovali ili ne, da ide u kupovinu.

Zanimanje „tajnog kupca“ predstavlja jedan od najatraktivnijih honorarnih poslova na svetu.

Miljan Premović, osnivač i direktor kompanije koja angažuje tajne kupce u Srbiji kaže da je ovaj posao u svetu popularan poslednjih 10 godna, dok u našoj zemlji sve više zainteresovanih ima u proteklih nekoliko godina.

Kada je reč o zainteresovanosti građana kada je ovaj posao u pitanju, sagovornik kaže da je velika.

foto: Profimedia / Wavebreak

„Profili ljudi su apsolutno svi. Dakle, mi u našoj bazi imamo i ljude koji su već zaposleni, nezaposleni, studenti, penzioneri, profesori. Svako ko kupuje, on je naš potencijalni saradnik“, kaže Premović dodajući da je razlika između kupca i „tajnog kupca“ u tome da ovaj drugi može na određeni način da objasni svoje utiske o kupovini.

Ono šo je važno istaći jeste da obuka za tajnog kupca nije standardizovana, već kompanije koje angažuju kupce same odlučuju o tome.

„Kod nas se obuka radi online i sastoji se od nekoliko faza i u suštini mi procenjujemo koliko neko na realan način može da prenese svoje iskustvo nama i koliko ima oko za zapažanje nekih detalja“, kaže sagovornik.

Kolika je zarada?

Tajne kupce najčešće anagažuju veliki maloprodajni lanci.

Kada je reč o zaradi, ona se može kretati od 1.000 dinara, pa sve do čak 30.000 dinara.

Šta tačno podrazumeva posao tajnog kupca?

Svaki tajni kupac ima po nekoliko procena u toku meseca.

Njegovo angažovanje nije uopšte teško i podrazumeva da, na primer, ode u određeni supermarket u svojoj blizni i kupi neki proizvod,

Nakon toga mu troškovi budu refundirani uz honorar.

Od tajnog kupca se očekuje da kaže svoje iskustvo preko platforme i svog naloga u kompaniji koja ga je angažovala.

„Mi nakon toga te podatke obrađujemo i struktuiramo, a potom ih šaljemo klijentu“, kaže Premović.

foto: Dragana Udovičić

Zbog prirode posla, jedna sagovornica, koja je prenela svoje iskustvo, želela je da ostane anonimna, a tajni kupac je već sedam godina.

Počela je da radi na preporuku druga još tokom studentskih dana, ali se i danas, bez obzira na stalni posao koji radi, honorarno bavi tajnom kupovinom.

Kaže da je za sve ove godine odlazila u tajnu kupovinu u prodavnice robe široke potrošnje, drogerije, apoteke, benzinske pumpe, prodavnice sportske opreme, dečije radnje…

„Kada me angažuju, dobijem scenario u kojem piše šta se tačno radi i na šta se obraća pažnja prilikom tajne kupovine. Nekada je to samo obilazak radnje bez kupovine, a nekada se i kupuje. Kada je uključena kupovina dobijem određenu sumu za nju i to što sam kupila posle ostaje meni – kaže ova sagovornica objašnjavajući na jednom primeru kako izgleda kupovina.

Bilo je situacija i kada je išla u butik, gde je, takođe, ispričala, svoje zapažanje prilikom kupovine.

„Primera radi, odem u butik sa namerom da kupim farmerke. I razgovaram sa prodavačicom kao i svaki kupac. Tražim određeni broj, kroj, raspitam se o materijalu. Kasnije, na osnovu iskustva koje sam stekla napišem izveštaj o poseti“– priča ovaj tajni kupac.

Angažovanje tajnih kupaca u porastu je poslednjih godina u Srbiji, a kompanije koje ih angažuju uglavnom to rade preko posredničkih firmi, poput Intelligence-a, kakvih u našoj zemlji ima desetak.

Kurir.rs/Nova