USKORO NOVA PRAVILA ZA ONLAJN IZNAJMLJIVANJE STANOVA: Gazda ne sme dodatno da naplaćuje čišćenje

Onlajn iznajmljivanje stanova ubuduće će morati da podleže strogo propisanim pravilima, a troškovi će morati da budu transparentniji. Tako se više neće dešavati da vam se na prvi pogled učini da je prenoćište jeftino, a kada pokušate da rezervišete u cenu se naknadno dodaju i druge naknade i provizije poput čišćenja i drugih usluga, pa gost obično u ovom slučaju odustane od rezervacije. „Er Bi En Bi“ razmatra mogućnost da promeni politiku naplate provizija i da domaćinima uvede i plaćanje usluga čišćenja apartmana. Iz ove kompanije je saopšteno da se pregovara o tome da se, osim ove, uvede naplaćivanje nekoliko usluga. Namera je, navodno da kao i u Americi postoje transparentne cene. Na većini tržišta kada gosti rezervišu smeštaj preko ove platforme oni ne vide ukupnu cenu zakupa, nego samo, iznos noćenja. Nisu im se prikazivale naknade za čišćenje, kao i drugi troškovi i porez, sve do kraja rezervacije kada bi saznali koliko zapravo košta smeštaj koji su iznajmili preko ove platforme. Mnogo primedbi je bilo upravo na troškove čišćenja apartmana koji su, po mišljenju gostiju, bili previsoki.

Ova kompanija je još prošle godine saopštila da podržava predlog EU-a za kratkoročni najam koji ukazuje da bi trebalo uvesti bitne promene u praksi ove platforme. Inače ova kompanija je do sada imala dva načina naplate svojih usluga. Prva je ona u kojoj „Er Bi En Bi“ od domaćina uzima tri odsto provizije, a od gosta i do 20 procenata (popularni servis fi). Kada gost gleda cenu, u ovoj opciji mu se ne prikazuje taj dodatni trošak, ali kada dođe do poslednjeg koraka za rezervisanje, prikaže mu se i ta opcija. U ovom slučaju gostima je naplaćivana provizija veća od 20 odsto. U drugom slučaju postoji samo jedna provizija, a ona iznosi 14 odsto i od gosta se ne uzima ništa naknadno, već je sve uključeno u cenu.

kurir.rs