MED U SRBIJI SKUPLJI NEGO U EVROPI: Livadski dostigao već 1.000 dinara, a evo koliko kupci najviše plaćaju za kilogram

Kilogram livadskog meda koštaće ove godine oko 1.000 dinara, dok će cena bagremovog ići od 1.500 do 1.800 dinara.

Ukupan izvoz meda iz Srbije u prvih deset meseci 2022. godine bio je 1.479 tona i doneo je u zemlju 8,2 miliona evra. To je pad u odnosu na prethodnu godinu od čak 23 odsto. Ali, pored dobre proizvodnje mi smo i uvezli oko 485 tona meda, što je plaćeno 1,4 miliona evra. Najviše se u 2022. uvozilo iz Moldavije, Rusije, Ukrajine i sa Novog Zelanda.

Pčelari kažu da zbog klimatskih uslova nema kvalitetnog livadskog meda, a malo je proizvedeno i šumskog meda.

- Imamo dosta problema i u otkupu i ceni. Zbog naše visoke cene kupci u svetu sada nisu zainteresovani za med iz Srbije, tako da i pored niske proizvodnje, u odnosu na očekivanu, imamo problem i sa prodajom. Kada govorimo o ceni, u 2021. godini kilogram bagremovog meda se prodavao po 4,2 evra, a sad je to 5,2 do 5,5 evra. Visoka je to cena i za nas i za svet, i to je razlog male potražnje i prodaje. Uz sve te teškoće probleme nam je stvorilo i mnogo uvezenog meda iz Kine u EU, koji je jeftiniji i zauzeo je tržište. Dakle, u ovoj godini imamo značajan pad izvoza meda, dosta će ga ostati na lageru da čeka kupce - navode pčelari.

foto: EPA/ GEORGI LICOVSKI

Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, pod šifrom delatnosti „uzgoj ostalih životinja“ registrovano je ukupno 327 firmi, a među njima najviše uzgajivača pčela.

Najveća dobit u ovom sektoru ostvarena je 2021. godine – 33.723.000 dinara, što je veliki uspeh u odnosu na minus od 9.784.000 dinara iz pandemijske 2020. Proizvođači meda kažu da u Srbiji 2021. nije bila rodna. Subvencije su povećane, pa i broj proizvođača meda, tako da je prijavljeno mnogo više košnica, ali nije bilo proizvodnje u svima njima.

kurir.rs/biznis.rs