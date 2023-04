KONOBARIMA 1.500, KUVARIMA DO 2.200 EVRA PLATA! Oglas koji je zaludeo region: U Hrvatskoj za leto traže OVE radnike

Hrvatska traži radnike za sezonske poslove ovog leta, ponude su uglavnom slične, rad u kafiću, hotelu ili na plaži, a plate umeju i da premaše očekivanja, što dokazuju i oglasi poslodavca sa hrvatskog primorja. Najviše oglasa ima na društvenim mrežama i stranicama gde se traže sezonski radnici.

Jedan oglas je izazvao veliku pažnju na društvenoj mreži Fejsbuk, a svi su ostali u šoku kada su videli kolike plate se nude. Kako navodi poslodavac, traže se ugostiteljski radnici "različitih profila" koji bi radili u restoranima, kafićima, poslastičarnicama i pekarama na području Istre (Pula, Poreč, Rovinj) kao i na Krku, Cresu i Lošinju, prenosi Mondo.

Plate i pozicije koje se nude:

Kuvari (1600e-2200e)

Pomoćni kuvari (1200e-1600e)

Pica majstori (1500e-2000e)

Roštilj majstori (1500e-2000e)

Restoranski konobari (1000e-1500e)

Servirke (1000e-1200e)

Kafe konobari (1000e-1200e)

Šankeri (1200e-1500e)

Bukeri (1200e-1500e)

Pekari dogovor

Poslastičari dogovor

Spremačice (900e-1200e)

U oglasu se kaže još da se nude prijava, smeštaj, hrana, da bi se radilo tri do šest meseci, odnosno od aprila do juna. Takođe naglašeno je da mogu da rade svi koji imaju pasoše EX YU. Ispod objave su se nizali komentari ljudi koji su bili zainteresovani da rade, ali i onih kojima se ova ponuda baš i nije dopala. "Radiš od jutra do sutra, što ne kažete koliko se sati radi?", "Ludilo, samo da rmbačimo."

