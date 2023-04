30 GODINA U IVANJICI NIJE NIKLA NIJEDNA STAMBENA ZGRADA A ONDA JE KRENULO: U poslednje 4 prodato 200 stanova! Ovo je cena kvadrata

IVANJICA - Iako čak tri decenije u Ivanjici nije nikla nijedna stambena zgrada, u poslednje četiri godine izgrađeno je nešto manje od 20.000 novih kvadratnih metara.

S obzirom na to da je pre par godina izmenjen urbanistički plan prema kom stambeni objekti u Ivanjici mogu imati i do četiri sprata, investitori su mahom odlučili da prave zgrade na mestu nekadašnjih starih kuća. Iz firme Matis group koja trenutno gradi treću zgadu na području ivanjičke teritorije kažu da je interesovanje za kupovinu nekretnina ogromno i da se većina stanova proda još u sivoj gradnji. Uskoro će se investirati i u novi objekat u ulici Trinaestog septembra, čija izgradnja bi trebalo da počne do kraja leta, piše ivanjička Infoliga.

Zahvaljujući omladini koja se posle školovanja vraća u rodni grad, kao i ljudima koji sa sela migriraju u veće sredine investitori imaju pune ruke posla. Nakon dve izgrađene zgrade u Ivanjici, planira se ulaganje u još jedan objekat u ulici Milana Mihajlovića.

Pošto je kvadrat? Kako su cene stanova poskupele u čitavoj Srbiji, takav trend nije zaobišao ni Ivanjicu. Iako su kupci pre par godina mogli da uzmu stan po ceni od 700 evra plus pdv po kvadratu, danas je prosečna cena kvadrata u Ivanjici čak 1.300 evra. Prema rečima agenta za nekretnine Milanka Boškovića mnogi faktori su uticali na to.

Cene stanova u novogradnji u velikim gradovima postale su neracionalno visoke, a i zagađenje vazduha kao i gužva u saobraćaju samo su neki od razloga zašto mladi sve više uviđaju benefite života u manjem gradu.

Pored dobrih uslova rada, bogatog društvenog i socijalnog života, izgradnja kvalitetnih stambenih prostora jedan je od preduslova da se mladi vrate u svoj rodni kraj.

