KAZNENI POENI ODLAZE U PENZIJU? Evo kada bi mogli da budu ukinuti penali za prevremeno penzionisanje i za koga će to da važi

Kazneni poeni za prevremeni odlazak u penziju mogli bi da budu ukinuti do polovine ove godine. Inicijativu o izmeni Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju podneo je još pre tri godine Savez samostalnih sindikata Srbije. Dva puta je Socijalno-ekonomski savet prihvatio i prosledio Vladi na usvajanje ovaj predlog, ali ih je ona odbila.

Izmene pomenutog zakona su u toku, ali, kako tvrde u Ministarstvu za rad, nisu u potpunosti definisana konkretna rešenja. Čini se da se državi ne žuri jer mesečno na ovaj način sačuva 1,7 milijardi dinara, koliko bi inače isplaćivala penzionere koji imaju manjak na računu od 0,34 odsto za svaki mesec prevremenog odlaska u penziju.

VAŽI OD 2014. GODINE Tokom 2015. godine, kada je zakonom uvedena prevremena starosna penzija, ukupno je 7.962 korisnika ostvarilo ovo pravo.Кada su 2014. godine donete izmene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i uvedeni kazneni poeni za svaki mesec prevremenog napuštanja radnog mesta, očekivalo se da ova odredba neće zaživeti u praksi. Mnoge buduće penzionere mere su zatekle na birou u programima pet ili dve godine do penzije, pa su tako ne svojom voljom dobili niže čekove.

Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije smatra da je krajnje vreme da nadležni ispune obećanje dato pre nekoliko godina kada su tvrdili da će kaznene poene ukinuti u onom trenutku kada se penzije više ne budu dotirale iz državne kase.

- Čini mi se da kao po onoj narodnoj "Ista meta, isto odstojanje". Nekorektno je prema onima koji su odvajali na ime doprinosa više od 40 godina, a otišli pre 65. u penziju da celog života imaju umanjene čekove. Taj problem mora da se reši - kaže Mihajlović. - Naš predlog je da se penali računaju do 65. a onda da se anuliraju.

Mihajlović navodi da sindikati imaju usmeno obećanje ministra finansija Siniše Malog dato pre godinu i po dana da kada dođe trenutak da PIO fond samostalno isplaćuje penzije da će se penali ukinuti. I to je već nekoliko meseci:

KOLIKO SE ODBIJA OD PENZIJE? U SSSS navode da se najviše od primanja odbija onima sa 60 godina života i 40 radnog staža. To je oko 20 odsto, odnosno 4,03 procenata po godini koja nedostaje. To praktično znači da neko ko bi po uplaćenim doprinosima imao prosečan iznos na čeku od oko 31.000 dinara, a nedostaje mu pet godina do pune penzije, umesto pomenutog iznosa primao 6.200 dinara manje. Tako bi na godišnjem nivou bio uskraćen za čak 74.400 dinara, ili bi primio tri penzije manje.

- Vrlo mali procenat penzionera, oko jedan odsto je otišao u prevremenu. Svi je izbegavaju. Kada je zakon stupio na snagu najviše je bilo onih koje je ova odredba zadesila na tržištu rada, odnosno bili su u raskoraku do primene zakona pošto su u 2013. i 2014. proglašeni tehnološkim viškom. Tada nisu imali 65, ali ni u trenutku kada su "skinuti sa NSZ" i morali su u prevremenu penziju, koja je tada uvedena kao nova kategorija.

Mihajlović smatra da je to velika nepravda za sve njih i da ne bi trebalo da se država preračunava, jer to nema nikakvu cenu. Oštećeni penzioneri su svojevremeno platili doprinose i to im pripada.

U zemljama u okruženju, tvrdi Mihajlović, ne postoji institucija kaznenih poena na penziju. Postoji na zapadu, ali tamo funkcionišu i privatni penzioni fondovi, pa ljudi na taj način dopunjavaju svoju kućni budžet u starosti.

