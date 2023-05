PLAĆANJE PUTARINE SKORO PA BEZ ZAUSTAVLJANJA: Evo na kojim naplatnim rampama će se uskoro još brže prolaziti, ovo su razlozi

Putnici u Srbiji ubuduće će mnogo brže i lakše prolaziti kroz naplatne rampe širom zemlje, pošto preduzeće "Putevi Srbije" priprema proširenje čak 26 postojećih stanica za naplatu putarine.

Trenutno se radi na na naplatnoj rampi u Staroj Pazovi i kroz nju će uskoro moći da prođe dvostruko više vozila. Proširenjem će dobiti 17 saobraćajnih traka. Planira se još gradnja i najmanje deset novih duž trasa Moravskog koridora, "Miloša Velikog" i auto-puta Ruma-Šabac.

Naplatna stanica Stara Pazova izgrađena je još 1977. godine, a posle rekonstrukcije imaće, umesto devet postojećih, 17 kanala, čime će se kapacitet uvećati za gotovo 90 odsto u odnosu na pređašnji.

Projektovana je po uzoru na moderne stanice, biće jedna od najvećih, i sa naplatnom stanicom Beograd imaće najveću propusnu moć. Dalje proširenje podrazumeva izgradnju osam ostrva, čime će se dobiti ukupno 17 saobraćajnih traka, od kojih će minimum tri, u svakom trenutku, biti namenjene isključivo korisnicima elektronske naplate putarine.

foto: Dragana Udovičić/Ilustracija

Međutim, nije samo ovo novina, već će iznad naplatnih kanala biti izgrađen i moderno opremljen upravni objekat površine veće od 300 kvadratnih metara. Radi se nova nadstrešnica koja će pokriti 16 naplatnih kabina. Upravni objekat, smešten iznad naplatnih kanala, a predviđena su i dva parking-mesta sa elektropunjačima za korisnike vozila na električni pogon.

Ona je, međutim, tek jedna u nizu rampi kroz koje će putnici ubuduće mnogo brže prolaziti. "Putevi Srbije" počeli su pripremu proširenja ukupno 26 postojećih naplatnih stanica. I

SVA PLANIRANA PROŠIRENJA Na potezu od Beograda do Subotice, biće prošireno šest naplatnih stanica: Stara Pazova, Zmajevo, Vrbas, Feketić, Bačka Topola i Žednik. Na deonici od Beograda do Šida proširiće se stanice - Adaševci i Morović. Više kanala imaće i 15 stanica ka Nišu: Mali Požarevac, Umčari, Vodanj, Kolari, Smederevo... Obuhvaćene su i stanice Preševo i Dimitrovgrad, kao i Obrenovac na "Milošu Velikom".

Na Moravskom koridoru, od Pojata do Preljine, gradiće se četiri rampe - Ćićevac, Kruševac istok, Kruševac zapad i Koševo. Prva sekcija Moravskog koridora, od Pojata do Makrešana, puštena je u saobraćaj i trenutno nije u sistemu naplate putarine. Završetkom sledeće sekcije do Koševa, pustiće se u rad naplatne stanice, dok će "Pojate" biti ukinuta. Na nastavku auto-puta "Miloš Veliki", deonici od Pakovraća do Požege, planirane su naplatne stanice Lučani i Prilipac. Od Rume do Šapca putarina će se naplaćivati na stanicama Ruma, Hrtkovci i Šabac.

kurir.rs