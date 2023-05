MILOŠ PRODAJE RAZRAĐEN BIZNIS U SRPSKOJ BANJI: Ko kupi, ne mora da se muči, pogledajte šta sve ide uz kupljeni posao

Banja Gornja Trepča kod Čačka poznata je širom sveta po svojoj lekovitosti, a putnici namernici iz mnogih zemalja svake godine dolaze upravo u srce Srbije po svoju dozu zdravlja.

Upravo banjski turizam u ovom selu smeštenom između Kraljeva i Čačka ide uzlaznom putanjom, a sada se onima koji žele da imaju nešto svoje, ali da ne moraju da kreću ispočetka pružila jedinstvena šansa. Fizioterapeut Miloš Čakarević odlučio je da proda, ni manje ni više, nego svoj razrađen posao u banji Gornja Trepča.

- Ovim poslom se bavim 15 godina, a pre deset sam počeo da radim samostalno. Međutim, zbog drugog posla koji mi je primaran, ne mogu da stignem u sezoni da budem u Gornjoj Trepči, a ne bih voleo da sav moj trud koji sam uložio da posao zaživi, sada propadne. Stoga samo odlučio da to "prodam", nekom ko želi da radi i zaradi. Sezona u Trepči počinje u drugoj polovini maja i zaista ima mnogo posla - kaže Miloš.

Uz kupljeni posao ide i inventar koji je ovaj fizioterapeut koristio, stolovi za masažu i mobilijar. Nema nikakve posebne uslove, ali bi želeo da onaj ko se odluči da ovaj posao "kupi" nastavi da ga radi predano i pošteno kao što je i on sam radio godinama.

- Vrše se kinezi terapije, masaže. Ovde mahom dolaze ljudi na oporavak, i to ne samo iz Srbije, već iz zemalja regiona i sveta. Banja Gornja Trepča je nadaleko čuvena po svojim benefitima za ljudsko zdravlje. Naše terapije traju od 15 minuta do pola sata, tako da sam se trudio da posao razradim tako da dnevno imam bar 30 klijenata. Mnogo je uloženo u to i ne bih želeo samo tako da propadne, jer ja ne mogu da se posvetim ovom sezonskom poslu zbog ogromnih drugih i poslovnih i privatnih obaveza - dodaje Miloš.

Možda je ovo idealna prilika upravo za mlade ljude da imaju svoj biznis, ali u ovom slučaju ne bi ga pokretali od nule, već bi ušli u već razrađen posao što u današnje vreme nije lako ostvarljivo.

