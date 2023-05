PREVOZ ĆE MOĆI DA SE PLATI I TELEFONOM: Ovako izgleda SMS kojom ćete plaćati kartu u autobusu

Karte za gradski prevoz koje od 17. maja važe u autobusima u prestonici moći da se kupe ne samo u papirnom obliku, već i putem SMS-a.

Povratna poruka koja stigne, kao za plaćanje parkinga u zonama, biće dokaz koji se pokazuje komunalnom policajacu. On će ujedno i biti jedino službeno lice koje proverava karte.

Za one koji ne budu tako hteli, moći će i dalje da kupuju kartu za prevoz po istoj ceni i u papirnoj formi.

SMS poruke se šalju u tekstualnoj formi A90 za A zonu. B90 za B zonu i C90 za C zonu na broj 9011. Pošaljite A7 i tako kupujete nedeljnu kartu, i A30 - tako uzimate mesečnu kartu. Isti princip je za B, i za C koji obuhvata zajedno prvu i drugu zonu. Za one koji su dosad na taj način plaćali parking u Beogradu, ovaj sistem naplate je poznat.

Na ovaj način biće olakšana kupovina karte ljudima iz unutrašnjosti koji dođu na par dana u prestonicu. Svako od njih će bez traženja trafika i kupovinu karata moći na najjednostavniji način da plati prevoz.