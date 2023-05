IZNENADIĆE VAS KADA ZASTAREVAJU RAČUNI U SRBIJI! Pravilo važi za sve usluge, ali ako uradite JEDNU STVAR spasićete se DUGOVANJA

Zakon o obligacionim odnosima reguliše sva dugovanja za komunalije tako da zastarevaju nakon 12 meseci od nastanka duga, odnosno datuma na računu.

Zakon o obligacionim odnosima reguliše sva dugovanja za komunalije i mnogi ne znaju da ona zastarevaju nakon 12 meseci od nastanka duga, odnosno datuma na računu.

Zastarelost se računa od trenutka dospeća, objašnjava Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva koji napominje da je prema Zakonu o obligacionim odnosima rok za račune godinu dana.

- To su infostan, smeće, grejanje, parkiranje, fiksna i mobilna telefonija. Ti računi zastarevaju nakon godinu dana. To zbunjuje ljude. Zastarelost se računa od trenutka dospeća tog računa pa godinu dana nakon toga, rekao je Gavrilović jednom prilikom za domaće medije.

On je pojasnio u kojim situacijama dug ponovo postaje važeći.

- Problem je što neki mobilni operateri, odnosno njihovi pravni zastupnici, pokušavaju da obmanu dužnike iako je prošlo godinu dana. Dug zastareva posle godinu dana i to je jedina istina.

Postupak zastareva ukoliko poverioc u roku od tih godinu dana ne pokrene postupak protiv dužnika.

- Ako je pokrenuo taj račun nije zastareo. Dešavalo se da poverioc pokrene postupak, a dužnik nije obavešten o tome, postupak se okonča, on to sazna, a dužnik pita zar niste rekli da je to zastarelo. Zato treba čuvati račune i uplatnice, sve i da nisu plaćeni, dovoljno je da se pozovemo na zastarelost - rekao je Gavrilović.

Ukoliko je formalno nastupila zastarelost - sud to mora da prihvati i u tom slučaju se postupak obustavlja.

Treba li čuvati račune?

Potrošač nije legalno obavezan da čuva prispele račune i kopije uplatnica, ali u slučaju mogućeg spora to može da predstavlja problem, stoga u ovom udruženju savetuju potrošačima da čuvaju pristigle račune.

“S obzirom na to da se često dešavaju situacije da neki trgovac potražuje od potrošača nešto za šta on tvrdi da je plaćeno, a nije sačuvao uplatnicu i to ne može da dokaže, jedini dokaz u takvoj situaciji je evidencija trgovca. Trgovac to može da lažira, može doći i do kvara u sistemu, pa da se pojavi neki dug koji je stvarno plaćen, a potrošač to ne može da dokaže i onda će da izgubi spor ili će morati ponovo da plati. Zato je savet potrošačima da čuvaju dokaze. To ne mora da bude uplatnica, dovoljan je i račun za struju, telefon, na kom je naznačeno da nema prethodnog dugovanja. Svaki takav račun je dokaz da su za prethodni mesec obaveze plaćene”, kaže Gavrilović.

