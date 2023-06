ODLIČNE VESTI: Uprkos globalnoj krizi Telekom zabeležio sjajan rezultat i profit - 13,3 milijarde dinara!

Vladimir Lučić: I pored značajnog skoka kamatnih stopa zbog rata u Ukrajini, ostvarili smo profit veći nego 2021. godine. Dividende će, po običaju, biti isplaćene u vrednosti 50 odsto profita - i to čak 6,7 milijardi!

Telekom Srbija je u prethodnoj godini ostvario rast prihoda od čak 11 odsto i dobio impresivnih 100.000 novih korisnika, izjavio je generalni direktor Vladimir Lučić!

Kompanija je u našoj zemlji napravila prihod od 120 milijardi dinara, a na nivou Telekom Grupe, što obuhvata i poslovanje na stranim tržištima, ukupni prihodi su iznosili 168 milijardi, što je povećanje od osam odsto.

- Svetska kriza nije ugrozila razvojnu strategiju Telekoma Srbija. To pokazuje rast prihoda na domaćem tržištu od čitavih 11 odsto u 2022. godini u odnosu na prethodnu, kao i to da smo oborili rekorde u visini prihoda kako u Srbiji, gde smo prvi put prešli milijardu evra, tako i na nivou cele Grupe - izjavio je Lučić beogradskim medijima govoreći o godišnjem izveštaju o poslovanju kompanije, koji je ovih dana objavljen.

Najveća snaga Telekoma Srbija su njegovi korisnici, koje privlače najbrži optički internet, najbolja ponuda TV kanala, kao i atraktivni finansijski uslovi.

- U prošloj godini dobili smo čak 100.000 novih korisnika na tržištu Srbije, što je objektivno fantastičan rezultat. Najveći rast smo imali u segmentu televizije, od 12,5 odsto, gde imamo 1,65 miliona korisnika, kao i u segmentu interneta, gde smo prešli brojku od 1,50 miliona i zabeležili rast od 8 odsto. U ovoj godini taj rast broja korisnika nije zaustavljen, naprotiv, i dalje traje, a trajaće i u narednim godinama. Sve ovo dugoročno obezbeđuje rast prihoda i stabilnu lidersku poziciju Telekoma Srbija - naglasio je Vladimir Lučić.

Prvi čovek srpskog Telekoma saopštio je i neke odlične vesti za akcionare kompanije, za Republiku Srbiju i naše građane, koji svake godine ubiraju dividende iz profita.

- Što se tiče profita, možemo obradovati akcionare da će Telekom Srbija i ove godine isplaćivati dividende. I pored značajnog skoka kamata na finansijskom tržištu zbog rata u Ukrajini, ostvarili smo profit veći nego 2021. i on iznosi 13,3 milijarde dinara. Dividende će, po običaju, biti isplaćene u vrednosti 50 odsto profita i iznosiće oko 6,7 milijardi dinara. Profit bi nam čak bio za preko tri milijarde veći da su kamate ostale na nivou 2021. godine. I pored toga, uspeli smo da rastom prihoda nadoknadimo ovu razliku i da povećamo profit - naglasio je Lučić.

Telekom Srbija je za svojih 26 godina postojanja isplatio akcionarima više od milijardu evra dividendi, pored više milijardi koje su u državni budžet otišle iz kase kompanije na osnovu poreza i drugih dažbina.

Potvrda da je Telekom na dobrom putu i da strategija razvoja daje odlične rezultate jeste i ponašanje velikih finansijera i drugih međunarodnih partnera.

- Karakteristika svih kredita koje smo uzeli tokom 2022, kao i najnovijih, jeste da za njih od nas nisu tražene bilo kakve garancije. Po tome smo, sigurno, jedinstveni na srpskom tržištu. To znači da velike svetske banke veruju u naš biznis plan i predstavlja jedan od najboljih dokaza transparentnog i dobrog vođenja kompanije. Takođe, na svim sastancima sa najvećim svetskim finansijskim institucijama, kao i sa najvećim digitalnim kompanijama, kada se predstavljamo i prezentujemo našu strategiju, sa ponosom mogu da istaknem njihovo iskreno oduševljenje time šta smo dosad postigli i pogotovo šta planiramo i kako vidimo budućnost za narednih 10 i 15 godina - naglasio je Vladimir Lučić.

Kako je dodao, u Telekomu Srbija istovremeno striktno vode računa da nivo zaduženosti kompanije ne pređe 3,5 x ebitda, što je standardan nivo zaduženosti za telekomunikacionog operatora koji je u ekspanziji.

Naš srpski Telekom je na najboljem putu da postane velika međunarodna kompanija i važan igrač na svetskom nivou!

Nastavlja se ekspanzija

Telekom nastavlja sa akvizicijama manjih, ali vrlo atraktivnih, operatora, i to ne samo u Srbiji.

- Mi vrlo uspešno poslujemo u Severnoj Makedoniji, a odlična najnovija vest je da smo tamo kupili operatora Neotel, koji ima 20.000 korisnika, pretežno iz biznis sektora. U Srbiji nameravamo da preuzmemo Globaltel i mislimo da je to dobar poslovni potez. Oni imaju 92.000 aktivnih korisnika, pretežno među mladima, a to je deo populacije gde naš MTS u zadnjih desetak godina ima pad tržišnog udela. Novi korisnici i novi “pod-brend” omogućiće nam novi rast u ovom segmentu. O detaljima komercijalne ponude ne mogu da govorim zbog poslovne tajne, ali je svakako povoljnija od one kojom se licitira u javnosti - objasnio je Vladimir Lučić.