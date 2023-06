PORODICA IZ KNJAŽEVCA IMA JEDINSTVENI BIZNIS U SRBIJI: Ne mogu da postignu koliko ih traže, a njihove proizvode svi kupuju (FOTO)

Jedna porodica iz Knjaževca ima jedinstveni biznis u Srbiji, sve što urade delo je njihovih ruku, mašine ne koriste, a toliko su uspešni da su proizvodi koje prave išli i van granica Srbije.

Ovo porodično domaćinstvo, podno Stare planine bavi se proizvodnjom slatka i voćnih namaza. Međutim, nije reč o uobičajenom slatku koje možete da vidite svaki dan.

To je jedna od stvari koja ih razlikuje od drugih.

"Šinkina teglica je malo porodično domaćinstvo iz Knjaževca. U proizvodnji učestvuje cela porodica i ponosni smo na taj porodični i timski tad. Svako ima svoje zaduženje ali jedan bez drugog ne možemo. Ja majka Vineta, zadužena sam za proces proizvodnje i kuvanje, suprug Negovan za nabavku i branje plodova, ručno pravljenje poklon pakovanja od drveta, kao i pakovanje proizvoda pre slanja, a sin Nemanja je PR Šinkine teglice i zadužen je za marketing i odnos sa kupcima", priča za Kurir Vineta.

Kako je rekla, Šinkina teglica je nastala slučajno, 2021. godine.

"Oduvek smo imali želju da se "nečim bavimo", a onda smo u kući na selu pronašli stare recepte. Ljubav prema kuvanju i stare recepte spojili smo u jedno i tako je nastala Šinkina teglica. Recepte smo prvo isprobali za sebe i za svoje prijatelje. Kada smo dobili prve pohvale i kada smo videli da ljudi uživaju u našim proizvodima, odlučili smo se da se oprobamo u proizvodnji za prodaju. Tako smo krenuli da se oglašavamo na internetu i malo po malo ljudi su počeli da se javljaju i da naručuju. Sada jedva da uspevamo da postižemo, s obzirom da sve radimo i dalje ručno. Uglavnom se sve brzo rasproda što proizvedemo, pa rezervacije kreću ranije nego što voće sazri", objasnila je ona za Kurir.

Ističe da njihov biznis raste polako, korak po korak.

"Smatramo da je tako najbolje, jer ukoliko neki stepenik "preskočite", može se desiti da se sapletete i padnete, mi zato rastemo polako i nigde ne žurimo."

Kada je reč o zaradi, objašnjava da od ovog posla može da se živi, ali pod uslovom da ne radite sve ručno.

"Da bi ste od ovoga živeli, potrebno je da prodajete mnogo, što samim tim znači da morate mnogo i da proizvedete, a to je puno vremena, rada i truda i puno sirovina. Prvo, ne bi smo sve mogli da radimo ručno, što je naš prioritet, a drugo, mnogo zavisimo do prirode. Šumsko voće beremo na Staroj planini. Ukoliko su vremenski uslovi loši, može se desiti da neko voće "podbaci", a onda i da hoćemo ne možemo da proizvedemo mnogo. Ne treba nam to, jer onda više ne bi smo bili mali proizvodjači i izgubili bi smo na kvalitetu. Mi planiramo da širimo proizvodnju do granica ručne proizvodnje, pa kolika bude zarada toliko. Dopunjavaćemo kućni budžet ali ćemo zadržati kvalitet naših proizvoda. Radimo po staroj recepturi, sve ručno, kuvanje "na po malo" i planiramo tako da ostane."

Da se za dobar ukus i kvalitetan proizvod daleko čuje, govori i to što su Šinkine teglice išle i van granica Srbije.

"Naše proizvode kupuju svi. Naši sladokusci imaju od 1 do 90 godina. Svi koji vole slatko, zdravo i domaće to su naši sladokusci i kupci. Ljudi kupuju za sebe, za prijatelje. Imamo dosta sladokusaca iz drugih država. Nije da se hvalimo, ali naši proizvodi su obišli Evropu i stigli do Norveške, Francuske, Asutrije, Švajcerske, Malte, Bugarske, Danske, a teglice su otišle čak i do Amerike. U poslednje vreme dosta su nam traženi proizvodi bez šećera i roditelji to često kupuju za bebe, kao zamenu za kašice. Znaju da su naši proizvodi zdravi i neprskani. Naše jagode recimo ne mogu da sazrevaju u aprilu, jer sazrevaju pod otvorenim nebom i sazrevaju kad je jagodi i vreme, u maju, počektom juna. Iz godinu u godinu se javljaju sve više ljudi, a mi za sada jedva odolevamo da svima izađemo u suret", pričaju vredni ljudi iz ovog domaćinstva.

Kada je reč o receptima, i iza toga se krije jedna lepa priča još od davnina.

"Mnogi se pitaju odakle nam recpeti za slatko od ljubičica, jorgovana, cveta bagrema i zove, majskih ruža. Vidite, Vineta potiče iz sela Dejanovca na Staroj planini. To je jedan siromašan kraj i žene u tom kraju su bile dovitljive. Život je bio drugačiji. Velike porodice puno dece, nije bilo prodavnica, a deca su tražila slatko. Ono što se pripremi u jesen brzo se potroši. Žene su jedva čekale da dođe proleće i da iskoriste prve "vesnike" proleća da prave slatko, da deca imaju čime da se slade. Nije bilo šećera, pa se stavljalo veoma malo. Zato su naši proizvodi dobri, jer se oseća uksu voća, a ne šećera. Mi tako pravimo po starim receptima i od toga ne odstupamo. Nikakve čokolade, limuni, bademi i ostalo nećemo ubacivati iz prostog razloga, toga svega nije bilo u našem selu. Imali su samo voće i ono što nađu u prirodu, a kažemo i šećer je bio retkost. Tako su od sirotinjskih recepata nastali pravi deliaktesi kao što je slatko od ljubičica, koje je više puta nagrađivano prvom nagradom", otkrili su nam iz ove porodice.

Ono što iz posebno izdvaja od drugih jeste i to što posao rade sa puno ljubavi, a onda je uspeh i zagarantovan.

"Na kraju želimo da kažemo da mi imamo tri karakteristike, a to su: veliki izbor proizvoda, kompletna ručna proizvodnja i na kraju timski i porodični rad. Svako od nas voli ono što radi zato su naše teglice pune ljubavi."

