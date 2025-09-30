Slušaj vest

Pevač Marko Rašović je celo detinjistvo odrastao sa majkom, otac ga ostavio, javio se tek posle 20 godina, da izglade odnose, stvore kontakt. Njemu ta figura nije falila zbog majke. Njoj je zahvalan na svemu.

O toj temi je i govorio u emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji:

- Nekako smo majka, brat, sestra i ja njega napustili. Mi smo se vratili za Srbiju, iz njegovog rodnog mesta u Crnoj Gori. Postojale su nesuglasice, kao i u svakom braku. Tada sam imao 7 godina. Otac je prema nama bio kako kad. Ja se ocu nisam nikada prvi javljao jer nisam osećao potrebu. Moj slućaj je vrlo specifičan, mene su roditelji dobili vrlo mladi - kaže Rašović i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Otac je imao 17 godina, a majka 20. Smatram da je otac bio neproživljen i shodno tome mu je ponašanje bilo neskladno shodno tome da je imao porodicu. On se javljao s vremena na vreme ali bez konkretnih govora o nečemu. Meni zaista nije falio otac, jer sam imao majku. Dešavale su se situacije kada sam bilo mali, da drugari idu na fudbal sa tatom, na pecanje i tako dalje. Tada mi je bilo teško jer moj otac ima još četvoro dece i odnos prema njima je totalno drugačiji nego prema nama. Ali smatram da sada nemam nikakvu posledicu i problem što nisam odrastao sa ocem, jer je moja majka uspela sve da nadomesti.

Željko Mašović, psiholog istakao je da je roditeljska figura predviđena za građenje čoveka:

- Sticajem okolnosti se desi da roditelji dobiju dete, a nisu spremni za to. Sticajem okolnosti sam izgubio oca jako mlad, baš tada kada mi je najviše trebao. Do god su roditelji živi, mi treba da čuvamo naš obraz, da kucamo na vrata a oni ako otvore da otvore. Ali, problem je što postoje neke stvari koje se nagomilavaju. Roditelji te nisu pitali ni kada su su se uzeli, ni kada su te pravili, ni kada su se venčavali, a ne treba ni kada se razvode. Nije to tvoja stvar, ali je bitno kako to utiče na tebe. Ako skapiraš da ti ne treba da budeš poštar između njih, izvućićeš se iz toga - kaže Mašović i dodaje:

Željko Mašović Foto: Kurir Televizija

- Najteže je to što su savremeni roditelji, ljudi koji se ne snalaze u toj ulozi, a nisu imali nikakvu pozadinu. Roditeljska figura je predviđena za građenje čoveka. U slučaju Marka, on je od neke 12 godine trebao da počne ozbiljno da se svađa sa svojim ocem i da tako gradi autoritet, ali on je morao i ljubav i mržnju da usmeri prema majci.

"Otac nije bio tu kroz moje detinjstvo, osnovao je novu porodicu, bilo mi je teško!" Pevač Rašović otkriva : Nemam potrebu da ga pozovem, majka nas je odgajila! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs