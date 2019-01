DOBRA VEST „DA DOBRO NE OSTANE SKRIVENO“: Otvoren konkurs za dvanaestu Virtus nagradu za filatropiju

Fondacija Trag objavljuje početak konkursa za dvanaestu po redu VIRTUS nagradu za filantropiju. Ova prestižna nagrada ima za cilj da prepozna i javno istakne kompanije, mala i srednja preduzeća i pojedinačne darodavce koji su na najdugoročniji i najefektniji način podržali inicijativu za opšte dobro u prethodnoj godini. VIRTUS nagrada za 2018. godinu se realizuje uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.

„Dodelom Virtus nagrade, fondacija Trag već 12 godina uspešno promoviše filantropiju u našoj zemlji i podstiče veći broj kompanija i pojedinaca da se uključe u program i inicijativu za opšte dobro. I pored toga što su im mogućnosti ograničene, poslovni sektor i građani učestvuju u velikom broju filantropskih akcija i njihova podrška iz godine u godinu raste. Posebno nas raduje to što je svest o značaju davanja veoma izražena kod mladih do 30 godina, tako da nam je namera da ove primere posebno istaknemo i ohrabrimo“, izjavila je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva fondacije Trag, i dodala: „Ovim putem pozivamo sve građane, neprofitne organizacije, medije, PR i marketinške agencije, kao i same kompanije i preduzeća, da nominuju kandidate za VIRTUS nagradu za filantropiju. Želja nam je da nijedno dobro delo ne ostane skriveno, tako da se nadamo da ćemo i ove godine pronaći i nagraditi što više njih.“

VIRTUS nagrada za 2018. godinu biće dodeljena u pet glavnih kategorija: glavna nagrada za doprinos kompanije na nacionalnom nivou, nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje, nagrada za malo i srednje preduzeće, nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora, kao i nagrada za individualni doprinos filantropiji.

Prijava za ovogodišnji konkurs počinje 21. januara i trajaće sve do 19. februara 2019. godine. Više informacija o prijavi i samoj nagradi možete pronaći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus.

Promo / Foto: Fondacija Trag

Kurir

Autor: Kurir