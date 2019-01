Prijavi se na jedinstvenu kombinaciju akademskih studija i praktičnog iskustva

Pozivamo vas da učestvujete u edukativnom programu “Journey”. U pitanju je letnja škola o sistemu inovacija u oblasti klimatskih promena, koju organizuje EIT-RIS Climate-KIC u saradnji sa partnerskim organzacijama i renomiranim univerzitetima širom Evrope. EIT Climate-KIC je najveće EU javno-privatno partnerstvo, angažovano na ublažavanju klimatskih promena i ubrzanju tranzicije ka ekonomiji nulte emisije ugljenika. Zahvaljujući podršci Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), Climate-KIC danas obuhvata mrežu od oko 300 institucija i organizacija širom Evrope. Kao jedini Climate-KIC partner u Srbiji, Privredna komora Srbije implementira “Journey” i druge Climate-KIC programe od 2016. godine.

Program “Journey” predstavlja jedinstvenu kombinaciju akademskih studija i praktičnog iskustva. Namenjen je studentima završne godine studija, diplomcima, budućim MBA, magistrima i doktorima sa odličnim znanjem engleskog jezika. Cilj programa je dublje razumevanje preduzetništva i sistema inovacija, kao i razmena iskustava o izazovima i rešenjima u oblasti klimatskih promena. Učesnici će imati priliku da uče i rade u internacionalnom multidisciplinarnom timu i razviju svoje ideje, projekte, proizvode ili usluge uz podršku iskusnih mentora. Tokom četiri nedelje, u periodu 30.06-27.07.2019. i 04-31.08.2019. učesnici će boraviti na tri lokacije u Evropi. Prethodne godine, učestvovalo je 400 mladih akademaca iz oko 50 zemalja. Više informacija o programu možete pronaći na https://journey.climate-kic.org/the-journey-faqs.

Prijava učešća na https://journey.climate-kic.org najkasnije do ponedeljka, 18.02.2019. Tokom marta biće obavljeni intervjui sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Konačan odabir učesnika biće poznat u aprilu, a program i konkretne lokacije najkasnije mesec dana pre putovanja. Prilikom popunjavanja prijave potrebno je priložiti diplomu ili potvrdu o završnoj godini studija, CV i pismo preporuke na engleskom jeziku. Program je besplatan za studente EU, studente iz Srbije i još 10 zemalja izvan EU. Učesnici organizuju i snose trošak transporta od kuće do prve lokacije i od treće-poslednje lokacije do kuće. Transport između lokacija i smeštaj tokom trajanja programa biće organizovan i plaćen od strane Climate-KIC.

