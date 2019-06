COCA-COLA HBC SRBIJA PONOVO DOKAZALA SVOJU POSVEĆENOST LOKALNOJ ZAJEDNICI

Kao jedan od lidera održivosti kompanija je promovisala rezultate ostvarane u ovoj oblasti i predstavila svoju misiju do 2025. godine

Povodom predstavljanja rezultata u oblasti održivosti u 2018. godini, kompanija Coca-Cola HBC Srbija objavila je nove ciljeve i planove kako da dodatno doprinese očuvanju životne sredine i razvoju zajednice do 2025. godine. Uz očuvanje i smanjivanje upotrebe prirodnih resursa i dalja ulaganja u društvo, kompanija će posebno biti posvećena umanjenju uticaja ambalaže, i to kroz ostvarenje tri cilja do 2025. godine:

Da sva ambalaža bude reciklabilna

Da 35 odsto PET ambalaže sadrži reciklirani materijal

Da kompanija prikupi 75 odsto ambalaže u kojoj pakuje proizvode

- Naše veliko nasleđe nam govori da Coca-Cola HBC porodica ostaje uspešna samo kada se menjamo i kada smo deo dobrih promena. Mi smo ti, koji kao lider u oblasti održivosti u sektoru proizvodnje napitaka, već pola veka nastojimo da unapređujemo kvalitet života u Srbiji i sa velikim ponosom krećemo ka ostvarivanju novih ciljeva. Naša uloga je velika i odgovorna i zato smo uvereni da ćemo napraviti značajne pomake kao kompanija, što će doprineti još efikasnijem upravljanju otpadom i smanjenju uticaju na okruženje”, istakao je Svetoslav Atanasov, generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Srbija, na predstavljanju 6. lokalnog izveštaja o održivom poslovanju ove kompanije.

foto: Dušan Bartolović

Novi ciljevi se odnose i na Srbiju, u kojoj je kompanija samo u prošloj godini uložila 41 milion dinara u programe podrške zajednici, dok su zaposleni volontirali u više od 850 sati. Kompanija je umanjila upotrebu vode tokom protekle decenije za čak 53 odsto, dok je ukupna potrošnja energije po litru proizvedenog pića u istom periodu smanjena za 52 odsto. U okviru platforme Coca-Cola mladima, preko 3000 mladih je dobilo nova znanja i iskustva, a 256 se nakon programa uspešno zaposlilo. Kao najpoželjniji poslodavac među mladima, kompanija svojim zaposlenima nudi podsticajno radno okruženje, te indeks privrženosti zaposlenih iznosi čak 92 odsto. Istovremeno, kompanija je prepoznata kao dobavljač broj jedan u Srbiji, što potvrđuje posvećenost partnerima i razvoju tržišta. Dodatno, u planu je smanjenje ukupnog broja kalorija u napicima za 25 odsto na 100 ml proizvoda.

Ovogodišnji, šesti po redu, Izveštaj o održivom poslovanju je pripremljen prema međunarodno priznatom GRI standardu i ispunjava visoke zahteve Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji se odnose na Izveštaj o napretku. Takođe, Coca-Cola HBC Grupa je prema Dau Džons indeksu održivosti (DJSI) za 2018. rangirana među tri najbolja proizvođača pića i na globalnom i na evropskom nivou.

Kurir