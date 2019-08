Beba bira gde na Svetskoj nedelji dojenja

Beograd, 1. avgust 2019 – Kompanija Rosa u okviru Svetske nedelje dojenja kroz inicijativu Beba bira gde i ove godine, nastavlja tradiciju podizanja svesti o značaju dojenja. U skladu sa tim, na Adi je održana besplatna Rosa radionica dojenja koju je organizovao Dečiji sajt uz prisustvo velikog broja trudnica i mama. Događaj je održan pod okriljem kampanje Beba bira gde, osmišljene da podrži mame da doje gde god to beba želi jer je majčino mleko najbolja hrana, a samo dojenje predstavlja najlepši čin ljubavi. U proteklom periodu je zahvaljujući inicijativi Beba bira gde i istraživanju koje je sproveo Centar za mame, javnost saznala da gotovo trećina ispitanih mama nikada nije dojila u javnosti a skoro 90 odsto misli da dojenje u javnosti nije adekvatno podržano od strane šire zajednice.

foto: Nebojša Dimić

Na radionici trudnice i mlade mame imale su priliku da čuju korisne savete o dojenju i pitaju savetnice sve što ih zanima o uspostavljanju laktacije, značaju majčinog mleka za bebu i ohrabre se da doje kad god i gde god to požele. Rosa kutak za decu bio je idealno mesto da se mame i bebe odmore, zabave i osveže vodom koja zahvaljujući svom sastavu najbolje hidrira mame i čitavu porodicu.

foto: Nebojša Dimić

„Rosa je uvek tu da podrži ono što je zaista važno, a to je zdravlje mama, beba i cele porodice. Nakon što je otvorila Rosa škole roditeljstva u 20 gradova, najavila opremanje sobe za podršku dojenju u GAK Narodni front, pokrenula kampanju Beba bira gde za podršku mamama da doje u javnosti, Rosa podrška Svetskoj nedelji dojenja bila je logičan korak ka osnaživanju mama da svojim bebama pruže najbolju moguću hranu, a to je majčino mleko. Svesni smo da je neophodno ohrabriti mame i pružiti im veću podršku da doje gde god i kad god to beba poželi i zato smo uvek uz njih a sve u cilju da se broj dojenih beba u Srbiji poveća.”, rekla je predstavnica kompanije Rosa Nada Filipović.

foto: Nebojša Dimić

Pored Rosa radionice na Adi, planirano je još aktivnosti u okviru Svetske nedelje dojenja. Rosa podržava i manifestaciju „Omogućiti dojenje-osnažiti roditelje“ u organizaciji udruženja Roditelj, koja će biti održana 3. avgusta u Kancelariji za mlade opštine Zemun od 11 do 16 h. Trudnice i mame koje posete radionicu moći će da čuju sve prednosti dojenja, dobiju korisne savete, a mame koje već doje podršku da tako i nastave. Planirana je i joga za trudnice, a za decu je pripremljen poseban program u dečijem Rosa kutku i prigodni pokloni za sve posetioce.

Svetska nedelja dojenja obeležava se u više od 170 zemalja sveta, prve nedelje avgusta. Njen cilj je da jača društvenu svest o značaju i prednostima dojenja i da obezbedi podršku dojenju, a time unapredi i zaštitu zdravlja majke i deteta.

Promo tekst / Foto: Nebojša Dimić

Kurir