GODINA DARIVANJA KOMPANIJE DM DROGERIE MARKT: UMESTO DA SAMO GOVORIMO O ZAJEDNIŠTVU, HAJDE DA URADIMO NEŠTO KONKRETNO

Kompanija dm drogerie markt u jubilarnoj 15. godini poslovanja u Srbiji zabeležila je rast od 21,9 odsto i ostvarila promet od 13,3 milijarde dinara. U još jednoj izvanrednoj godini, u skladu sa sloganom da je čovek centar poslovanja kompanije, dm je postao prepoznatljiv i po značajnom broju društveno odgovornih aktivnosti.

foto: Promo

Tokom novogodišnjih praznika često nas sa svih strana podsećaju na važnost darivanja. To je sama suština praznika – atmosfera zajedništva, topline i deljenja radosti. Ujedno, praznici su i prilika da se podsetimo na ono što je zaista važno, a što nam u rutini i svakodnevici često izmakne – poručili su iz kompanije dm drogerie markt nakon poslednje društveno odgovorne kampanje realizovane u 2019. godini. Naime, kompanija je 15. godinu poslovanja u Srbiji zaokružila donacijom Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova kada je na Crni petak, 29. novembra, pod sloganom „Giving is the new black“ umesto ponude popusta, uložila 3.000.000 dinara za opremanje ove ustanove. Dok su se ogromni redovi stvarali u radnjama širom sveta, iz kompanije su, ističu, rešili da naprave gužvu oko stvari koje su zaista važne i doniraju pet posto od prometa ostvarenog tog dana.

„Na dan kada se svi okreću potrošnji i vrtoglavim akcijama, rešili smo da skrenemo pažnju na važnost darivanja, deljenja sa onima koji imaju manje od nas, a pre svega na humanost. Deca predstavljaju najosetljiviju grupu našeg društva i zato želimo da doprinesemo kvalitetu njihovog lečenja, a ujedno i odrastanja“, izjavila je Alexandra Olivera Korichi, direktorka dm Srbija i Severna Makedonija.

Samo nekoliko dana ranije, kompanija dm donirala je 500.000 dinara za opremanje Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije povodom nedavno realizovane kampanje Movember koja je imala za cilj da skrene pažnju na prevenciju bolesti prevashodno vezanih za mušku populaciju, u prvom redu na rak prostate i rak testisa. Kampanju su podržale brojne poznate ličnosti.

Vodeći se principom da uspešne kompanije zaista imaju privilegiju da utiču na poboljšanje kvaliteta života u zajednici u kojoj posluju, pored spomenutih kampanja, dm je donirao preko 5 miliona dinara u novcu i robi u protekloj poslovnoj godini. Zahvaljujući dobro poznatoj praksi kompanije da tokom otvaranja novih drogerija poznate ličnosti rade za kasom, novac prikupljen na taj način doniran je za opremanje nekoliko obrazovnih i zdravstvenih ustanova u zemlji. Tako su se tokom 2019. u radu za kasom dm drogerija oprobali glumci Zoran Pajić, Jana Milić Ilić, Nebojša Dugalić, Marko Janketić, Ivana Dudić, pevačica Sara Jovanović, grupa Kruševac Geto i drugi.

foto: Promo

Svake godine dm donira sredstva za opremanje sigurnih kuća, staračkih domova i domova za decu. I ove godine, kompanija je bila deo inicijative „Čepom do osmeha“ kojom se omogućava kupovina ortopedskih pomagala deci sa smetnjama u razvoju. U okviru akcije „Pruži korak“ udruženja NURDOR u septembru 2019. donirano je 500.000 dinara za izgradnju roditeljske kuće. U istom periodu dm je donirao 600.000 dinara Institutu za majku i dete, a u novembru ove godine za opremanje Kliničko-bolničkog centra Zvezdara uloženo je 1.200.000 dinara.

Osim donacija, dm je kroz projekat „dm inkubator“, pružio podršku malim i srednjim proizvođačima iz Srbije, da na najbolji mogući način razviju i predstave 57 novih jedinstvenih proizvoda iz segmenta hrane i asortimana za negu i lepotu, a potom ih plasiraju na tržište kroz dm. Zahvaljujući ovom projektu, kompanija dm dobila je nekoliko nagrada za društveno odgovorno poslovanje uključujući poslednje Priznanje za razvoj lokalnog preduzetništva Srpske asocijacije menadžera.

I u godinama koje su iza nas, kompanija dm važila je za jednog od lidera na polju društveno odgovornog poslovanja, a naročito se istakla donacijom porodicama u ugroženim područjima pogođenim poplavama 2014. godine.

„Hajde da se ove godine osvrnemo, i razmislimo kako možemo da napravimo razliku. Umesto da samo govorimo o zajedništvu, hajde da uradimo nešto konkretno. Hajde da pomognemo onima kojima je to neophodno, koliko god je to u našoj moći“, poruka je kompanije dm povodom ulaska u novu deceniju.