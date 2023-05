KAD SE JOKIĆ BUDE VRAĆAO IZ DENVERA, IĆI ĆE PREKO ČIKAGA! Vučić: Čujem da sam propustio njegovu najbolju utakmicu

BEOGRAD - "Hvala našim američkim prijateljima koji su nam omogućili najbolje moguće slotove, da našim ljudima obezbedi brz i veoma udoban prevoz. Leti se manje od 10 sati i to je neverovatna ušteda u vremenu kad ne morate da presedate. Čuo sam (ambasdora SAD Kristofera) Hila, ali morao sam malo da odspavam, pa sam propustio Jokićevu igru, najbolju do sad. Pa sad kad se Jokić bude vraćao iz Denvera, ići će preko Čikaga", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zorom isprativši prvi direktan let Er Srbije za Čikago posle više od 30 godina.

Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisutuvovao je zvaničnom ispraćaju prvog leta nacionalne avio-kompanije Er Srbija za Čikago na aeorodromu Nikola Tesla.

1 / 5 Foto: Kurir

"Ovo je važan i veliki dan za nas... Danas je Beograd jedino mesto, a Er Srbija jedina kompanija u regionu sa kojom možete da letite u dva velika američka grada - Njujork i Čikago... U idealno vreme stižete u Čikago i teško možete da nađete bolji slot...", kazao je Vučić obraćajući se novinarima.

"Prve dve godine smo imali gubitke na liniji sa Njujorkom, a sada nam je to najuspešnija i najprofitabilnija linija. Verujem da će linija sa Čikagom da postane i brže profitabilnija", naveo je predsednik Srbije.Vučić je naveo da ovo povezuje Srbiju i Srbe, našu dijasporu, ali i vezu "prema čitavom Zapadu, Srednjem zapadu SAD".

foto: Kurir

Preko devet miliona profita je ostvarila Er Srbija, rekao je Vučić i naveo da ta kompanija ima na računu 117 miliona evra. Takođe je naveo da Er Srbija posluje značajno bolje nego nekadašnji JAT.

"Tek kada sanjate velike snove, možete da uspete, zato smo mi postavili velike ciljeve. 117 miliona evra na računa ima Er Srbija - mi smo danas bolji nego što je JAT bio u Jugoslaviji, a tri puta manji. Hvala vam američki prijatelji, a putnicima želim prijatan let. Svaki let iz Čikaga nam je popunjen do juna", objasnio je predsednik Srbije.

Posle govora, Vučić i američki ambasador Kristofer Hil presekli su svečanu vrpcu čime je let i zvanično otvoren. Prema najavama, letovi od Beograda do čikaškog Međunarodnog aerodroma "O’Her" trajaće oko 11 sati. Na ovoj relaciji prelazi se rastojanje od oko 8.000 kilometara. Letovi će se obavljati avionima tipa Erbas A330-200 iz flote širokotrupnih aviona srpske nacionalne avio-kompanije.

Kurir.rs/Instagram/Agencije