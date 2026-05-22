Novi album Neleta Karajlića „Pijani brod“ premijerno je predstavljen pred banjalučkom publikom, donoseći snažan autorski iskorak i prepoznatljivu energiju koja već decenijama obilježava njegov rad.

U Banjaluci je održana promocija novog albuma Nenada Jankovića, poznatijeg kao Dr Nele Karajlić, koja je okupila brojne predstavnike medija te ličnosti iz kulturnog i javnog života. Veče je proteklo u znaku muzike, direktne komunikacije sa publikom i atmosfere koja je potvrdila status umjetnika čiji rad dosljedno izaziva pažnju.

Album „Pijani brod“ donosi spoj britkih tekstova, eksplozivnih aranžmana i autentičnog izraza po kojem je Karajlić prepoznatljiv. Publika je imala priliku da premijerno čuje nove pjesme, ali i da osjeti energiju koja povezuje njegov raniji rad sa savremenim zvukom.

„Muzika je oduvijek bila moj način da komuniciram sa ljudima i prenesem energiju koja nas spaja. Ovaj album je korak naprijed, a podrška m:tel-a nam je omogućila da tu energiju prenesemo publici u punoj snazi i na najbolji mogući način“, istakao je Karajlić, ne skrivajući oduševljenje prijemom banjalučke publike.

