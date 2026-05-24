U vremenu kada se gotovo sve meri brojkama, klikovima i virtuelnim ocenama, jedna pozorišna premijera uspela je da učini ono što je danas najteže – da publiku zaustavi, podstakne na razmišljanje i probudi emociju. U Teatru Humanosti Fondacije Mozzart premijerno je izvedena predstava „Rejting tajm“, sa rediteljskim potpisom Darka Bajića, nastala u produkciji Fondacije Mozzart. Nakon premijernog izvođenje predstava je pokazala da njen pravi rejting ne određuju algoritmi, već utisci koje publika nosi sa sobom po izlasku iz sale.

Na sceni su ovu aktuelnu i snažnu priču oživeli glumci Ana Franić, Srđan Karanović, Tamara Šustić i Darija Vučko. Nastala u produkciji Fondacije Mozzart, a po tekstu Mirjane Ojdanić predstava „Rejting tajm“ ne ostavlja publiku ravnodušnom, već je poziva da razmišlja, preispituje i oseća. Reditelj Darko Bajić ističe da je predstava nastala iz potrebe da se progovori o vremenu u kojem su tradicionalne vrednosti ustupile mesto novim, često nametnutim kriterijumima uspeha i prihvaćenosti.

„Razoreni sistem vrednosti, u vremenu globalizacije i tranzicije zamenio je rejting, koji kao nekakav bezimeni vrhovni sudija na društvenim mrežama i medijima uspostavlja ne samo nove vrednosti već ima zloslutnu nameru da uspostavi vrednosti naših života.“ Kroz dve povezane priče smeštene u savremeni Beograd, „Rejting tajm“ prati ljude koji pokušavaju da zadrže sopstveni glas unutar sistema koji od njih traži poslušnost. Na kraju, kako objašnjava Bajić, predstava postaje slika sveta u kome granica između istine i laži, stvarnosti i režije gotovo nestaje, ostavljajući publici važno pitanje – da li smo uspeli da sačuvamo autentično iskustvo za buduće generacije. Da je upravo dijalog sa publikom ono što pozorištu daje smisao, smatra i glumica Ana Franić, koja veruje da prava vrednost predstave počinje tek nakon spuštanja zavese.

„Volim kad god se govori o nekoj predstavi, znači da je imalo o čemu da se govori, najgore je kada se o nekoj predstavi ćuti. Pozorište uvek postoji u sećanju onih koji su ga gledali, to nije nasnimljeno na traci, tako da se nadamo da će publika posle ove naše predstave pričati, doći ponovo da pogleda.“ Ona posebno ističe značaj humanitarnog karaktera Teatra humanosti Fondacije Mozzart i činjenicu da umetnost može biti i način da se pomogne drugima. „Vi ste spojili lepo i korisno, a jedini i pravi suštinski smisao je u davanju jer postojimo onoliko koliko dajemo. Jako mi je žao što decu moramo da lečimo SMS porukama, ali lepo je kada spojimo sa jedne strane one kojima je pomoć potrebna, a da sa druge strane dobiju nešto lepo za uzvrat. I onda mi kao pozorište učestvujemo u jednoj lepoj humanoj misiji.“ Za glumca Srđana Karanovića, premijera je bila potvrda jednog skladnog i inspirativnog procesa rada, čiji su rezultati već prepoznati i od strane publike.

„Najlepše je kada se posao završi i budemo zadovoljni. Ja jesam zadovoljan jer smo imali jedan lep proces stvaranja, čak i suviše lagan. Publika je lepo reagovala i vrlo smo zadovoljni sa postignutim.“ Ipak, kako kaže, najvažnije je ono što publika ponese sa sobom nakon predstave. „Najbolje je da razmišlja, da nam dobacuje svoje utiske. Danas sve mora izgleda da bude rejting, a ja se nadam da ima dovoljno provokativnih tema za publiku i da je najbolja reklama od usta do usta.“ Karanović nije krio zadovoljstvo ni zbog saradnje sa Fondacijom Mozzart i konceptom Teatra Humanosti, za koji smatra da bi trebalo da posluži kao primer i drugima. Emociju kao najvažniji element predstave posebno naglašava glumica Tamara Šustić, koja ističe da joj je igranje u ovom komadu donelo posebnu ispunjenost.

Foto: Touch N Touch

„Jako sam srećna jer igram u jednoj dobroj predstavi, ispunjena sam i svaki put će mi biti radost da igram ovu predstavu.“ Prema njenim rečima, upravo sposobnost pozorišta da probudi empatiju i vrati publiku sopstvenim osećanjima čini ovu predstavu posebno važnom.

„Ovo je jedna emocija i svi koji su je do sada pogledali su izašli sa nekom emocijom. Mislim da je važno da pozorište danas budi empatiju i emocije jer malo zaboravljamo na njih. Predstava govori o nekim istinama o kojima danas slabije pričamo i zato mislim da je važna jer je iskrena i puna emocija.“ Sličan utisak deli i glumica Darija Vučko, koja premijeru vidi kao vrhunac jednog pažljivo građenog i intimnog procesa. „Drago mi je što je taj neki naš intimni i nežni proces pun ljubavi doživeo svoj vrhunac i što smo to podelili sa publikom. Za dobar rejting u pozorištu je važno ono sa čim publika izađe nakon predstave iz sale, a mislim da je publika glavna za naš rejting.“ Upravo po tome, sudeći po prvim reakcijama, „Rejting tajm“ već ima najvažniju potvrdu svog uspeha – publiku koja iz sale ne izlazi ravnodušna. Naredna izvođenja zakazana su za 24. i 25. maj sa početkom u 20 časova.

JEDNA SMS PORUKA - JEDNA KARTA U teatru humanosti Fondacije Mozzart u Cara Dušana 35 na Dorćolu ulaznica je jedna humanitarna SMS poruka. Ovog meseca za sve predstave na repertoaru teatra humanosti je poruka za lečenje Elene Nikolić 1901 na 3030. Sve dodatne informacije možete naći na instagram profilu Fondacije Mozzart.