KALEMEGDAN DOMAĆIN "BALA RUSKO-SRPSKOG PRIJATELJSTVA” U OKVIRU MANIFESTACIJE „BEOGRADSKI DANI PORODICE”
Beograd će 31. maja, u okviru manifestacije "Beogradski dani porodice”, biti domaćin kulturne manifestacije "Bal rusko-srpskog prijateljstva”, koja će se održati na Kalemegdanu od 14 do 16 časova.
Manifestacija predstavlja spoj ruske i srpske kulturne tradicije kroz muziku, ples i umetnost, sa ciljem očuvanja porodičnih vrednosti, kulturnog nasleđa i jačanja prijateljskih odnosa između dva naroda.
Balovi inspirisani ruskom tradicijom već godinama okupljaju publiku u Beogradu, negujući duh nekadašnjih balskih večeri kroz muziku, eleganciju i društvenu kulturu. Ovogodišnji program, pod nazivom "Bal rusko-srpskog prijateljstva”, dodatno proširuje taj koncept kroz umetničko povezivanje srpske i ruske tradicije.
Program manifestacije obuhvatiće nastupe dečjeg hora, izvođenje tradicionalnih pesama, nastupe plesnih grupa, kao i centralni deo događaja - tradicionalni rusko-srpski bal sa izvođenjem poloneze, valcera, moskovske kadrile i drugih istorijskih plesova.
Organizatori manifestacije, Ritmo Events Group i organizacija Balovi u Srbiji, ističu da događaj ima za cilj stvaranje prostora kulturnog dijaloga, međusobnog poštovanja i povezivanja ljudi kroz umetnost i tradiciju.
"Kao što negujemo porodične vrednosti i zajedništvo unutar porodice, verujemo da je jednako važno negovati prijateljstvo među narodima kroz kulturu, umetnost i međusobno razumevanje”, poručuju organizatori.
Poseban segment programa biće posvećen atmosferi istorijskih balskih večeri, pa će Kalemegdan toga dana postati mesto susreta tradicije, muzike, plesa i kulturne elegancije.
Manifestacija je otvorena za građane i posetioce svih generacija, a ulaz je slobodan.
ORGANIZATORI:
Ritmo Events Group
Balovi u Srbiji
Mesto održavanja:
Gornji Kalemegdan, Beograd
Datum i vreme:
31. maj 2026.
od 14.00 do 16.00 časova