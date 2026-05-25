Beograd će 31. maja, u okviru manifestacije "Beogradski dani porodice”, biti domaćin kulturne manifestacije "Bal rusko-srpskog prijateljstva”, koja će se održati na Kalemegdanu od 14 do 16 časova.

Manifestacija predstavlja spoj ruske i srpske kulturne tradicije kroz muziku, ples i umetnost, sa ciljem očuvanja porodičnih vrednosti, kulturnog nasleđa i jačanja prijateljskih odnosa između dva naroda.

Balovi inspirisani ruskom tradicijom već godinama okupljaju publiku u Beogradu, negujući duh nekadašnjih balskih večeri kroz muziku, eleganciju i društvenu kulturu. Ovogodišnji program, pod nazivom "Bal rusko-srpskog prijateljstva”, dodatno proširuje taj koncept kroz umetničko povezivanje srpske i ruske tradicije.

Program manifestacije obuhvatiće nastupe dečjeg hora, izvođenje tradicionalnih pesama, nastupe plesnih grupa, kao i centralni deo događaja - tradicionalni rusko-srpski bal sa izvođenjem poloneze, valcera, moskovske kadrile i drugih istorijskih plesova.

Organizatori manifestacije, Ritmo Events Group i organizacija Balovi u Srbiji, ističu da događaj ima za cilj stvaranje prostora kulturnog dijaloga, međusobnog poštovanja i povezivanja ljudi kroz umetnost i tradiciju.

"Kao što negujemo porodične vrednosti i zajedništvo unutar porodice, verujemo da je jednako važno negovati prijateljstvo među narodima kroz kulturu, umetnost i međusobno razumevanje”, poručuju organizatori.

Poseban segment programa biće posvećen atmosferi istorijskih balskih večeri, pa će Kalemegdan toga dana postati mesto susreta tradicije, muzike, plesa i kulturne elegancije.

Manifestacija je otvorena za građane i posetioce svih generacija, a ulaz je slobodan.

ORGANIZATORI:

Ritmo Events Group

Balovi u Srbiji

Mesto održavanja:

Gornji Kalemegdan, Beograd