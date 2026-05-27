Kroz projekat IQOS x Artez, Niš postaje mesto susreta različitih vremena, materijala i ideja. Ovde se brzina ne posmatra kao potreba da se stigne pre drugih, već kao lični doživljaj – promenljiv, introspektivan i duboko povezan sa prostorom u kojem nastaje. IQOS filozofija transformacije i inovacije u Nišu dobija tiši, ali snažan izraz. Umesto da dominira, projekat se uklapa u ritam grada, pozivajući punoletne posetioce koji su korisnici nikotinskih proizvoda da zastanu i preispitaju sopstveni odnos prema kretanju, vremenu i svakodnevnim izborima. Ova autentična postavka nalazi se na šetalištu ispred IQOS Butika u Obrenovićevoj ulici od 9 maja narednih mesec dana.

Brzina kao unutrašnji ritam Umetnik Andrej Žikić kroz svoj rad otvara prostor za dijalog između prošlosti i budućnosti. Delovi starih automobila, koji su nekada imali jasnu funkciju i svrhu, sada su oslobođeni svoje prvobitne uloge i pretvoreni u umetničke forme koje podstiču razmišljanje. Njihova transformacija nije samo fizička – ona simbolizuje mogućnost promene, ponovne upotrebe i drugačijeg pogleda na svet.

Transformacija materijala, transformacija pogleda

Za razliku od intenziteta velikih urbanih centara, Niš ovoj kolaboraciji daje intimniji karakter. Instalacija ne traži pažnju – ona je prirodno privlači. Posetioci joj prilaze iz radoznalosti, ostaju zbog značenja i odlaze sa novim utiskom koji se ne zaboravlja lako. Punoletni posetioci nikotinskih proizvoda imaće priliku da istraže sve slojeve projekta – od vizuelnog izraza i materijala, do ideje koja stoji iza svake forme. Kroz interakciju sa instalacijom, svaki pojedinac postaje deo priče, tumačeći brzinu na sopstveni način. Iskustvo koje ostaje Važan segment projekta čini i limitirana merch kolekcija, koja prenosi umetnički identitet kolaboracije u svakodnevni život. Ovi komadi funkcionišu kao lični artefakti – podsetnici na iskustvo koje prevazilazi klasičan događaj i ostaje prisutno i nakon njega.

IQOS x Artez u Nišu nije spektakl u klasičnom smislu – to je iskustvo koje se razvija polako, ali ostavlja snažan trag. Jer brzina nije uvek stvar kretanja.

Ponekad je u načinu na koji biramo da zastanemo, pogledamo i razumemo.

U Nišu, ona ima svoj ritam.

Ovaj sadržaj je nastao u saradnji sa brendom IQOS. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje puše ili koriste druge nikotinske proizvode.



