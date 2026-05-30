Junski program Teatra humanosti u znaku produkcije Fondacije Mozzart: Nove predstave, književno veče Matije Bećkovića...
Teatar humanosti Fondacije Mozzart ovog juna donosi bogat i raznovrstan repertoar koji će publici pružiti emociju, smeh, prepoznavanje i važne životne teme na sceni. Na repertoaru će se naći predstave iz produkcije Fondacija Mozzart, koje su već privukle pažnju publike i ljubitelja domaće pozorišne scene. Gledaoci će biti u prilici da pogledaju predstave „Španska pita“, „Ljubinko i Desanka“, „Rejting tajm“ i „Bašta sljezove boje“— naslovi koji su pokazali koliko teatar može da spoji umetnost, emociju i humanost.
Posebnu pažnju u Teatru humanosti privlači i književno veče akademika Matije Bećkovića, koje je zakazano za 9. jun. Publika će imati priliku da uživa u stihovima, razgovoru i autentičnom poetskom izrazu jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pesnika.
Predstava „Španska pita“ sa rediteljskim potpisom Irfana Mensura gde su u glavnim ulogama Isidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević zakazana je za 3. jun, dok predstava „Rejting tajm“ u režiji Darka Bajića publiku očekuje 17. juna.
Kao i za sva dosadašnja izvođenja ulaznica za teatar humanosti je jedna humanitarna SMS poruka, a ovog meseca to je 430 na 3800 za lečenje Jovana Popovića. Dodatne informacije možete naći na Instagram stranici Fondacije Mozzart.
Uz aktuelni repertoar, uveliko se pripremaju i novi projekti koji će premijerno biti predstavljeni od septembra, sa početkom nove pozorišne sezone. Teatar humanosti Fondacije Mozzart nastavlja da širi svoju scenu, okuplja publiku i potvrđuje da pozorište ima moć da povezuje ljude kroz umetnost i humanost.