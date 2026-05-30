Teatar humanosti Fondacije Mozzart ovog juna donosi bogat i raznovrstan repertoar koji će publici pružiti emociju, smeh, prepoznavanje i važne životne teme na sceni. Na repertoaru će se naći predstave iz produkcije Fondacija Mozzart, koje su već privukle pažnju publike i ljubitelja domaće pozorišne scene. Gledaoci će biti u prilici da pogledaju predstave „Španska pita“, „Ljubinko i Desanka“, „Rejting tajm“ i „Bašta sljezove boje“— naslovi koji su pokazali koliko teatar može da spoji umetnost, emociju i humanost.

Posebnu pažnju u Teatru humanosti privlači i književno veče akademika Matije Bećkovića, koje je zakazano za 9. jun. Publika će imati priliku da uživa u stihovima, razgovoru i autentičnom poetskom izrazu jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pesnika. Predstava „Španska pita“ sa rediteljskim potpisom Irfana Mensura gde su u glavnim ulogama Isidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević zakazana je za 3. jun, dok predstava „Rejting tajm“ u režiji Darka Bajića publiku očekuje 17. juna.

Foto: TouchNtouch produkcija