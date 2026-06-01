OPŠTA PRODAJA ULAZNICA POČINJE 5. JUNA U 9:00 PO LOKALNOM VREMENU NA ASAPROCKY.COM I EFINITY.RS

Danas je višestruko talentovani umetnik, preduzetnik, glumac i modna ikona A$AP Rocky najavio dodatne evropske datume svoje Don’t Be Dumb World Tour 2026 turneje. U organizaciji kompanija SKYMUSIC i Live Nation, proširena globalna turneja DON’T BE DUMB dovodi Rockyja u Beograd 8. oktobra i pruža fanovima priliku da uživo dožive njegov prvi studijski album nakon osam godina – poslušajte OVDE. Don’t Be Dumb World Tour započela je u Severnoj Americi 27. maja rasprodatim koncertom u dvorani United Center u Čikagu, gde je Rocky izveo nove pesme sa albuma DON’T BE DUMB, kao i najveće hitove iz svoje dosadašnje karijere. Globalna turneja nastavlja se kroz najveća tržišta Severne Amerike, uključujući Toronto, Boston, Atlantu, Hjuston, Los Anđeles i Vankuver, a završava se 11. jula u dvorani Prudential Center u Nju Džerziju. Fotografije sa aktuelne turneje pogledajte OVDE. Turneja potom stiže u Evropu i Ujedinjeno Kraljevstvo, počevši od 25. avgusta u ING Areni u Briselu. Na ruti se nalaze London, Milano, Minhen, Stokholm, Hamburg, Berlin, Pariz i brojni drugi gradovi. Evropski deo turneje dodatno je proširen novim datumom u Lođu (Poljska), kao i potpuno novim koncertima u Beogradu, Pragu, Budimpešti, Zagrebu i Atini.

ULAZNICE Prodaja ulaznica počinje artist presale fazom, nakon čega sledi Mastercard pretprodaja na odabranim tržištima. Dodatne pretprodaje biće organizovane tokom nedelje, dok opšta prodaja počinje u petak, 5. juna u 09 časova po lokalnom vremenu putem sajta ASAPROCKY.COM i efinity.rs.

PRETPRODAJA ZA FANOVE Artist Presale za Evropu i Veliku Britaniju počinje u utorak, 2. juna u 9:00 po lokalnom vremenu na ASAPROCKY.COM.

VIP PAKETI Turneja će ponuditi različite VIP pakete i iskustva za fanove koji žele da svoje koncertno iskustvo podignu na viši nivo. Paketi uključuju premium ulaznice, pristup obilasku iza scene, ekskluzivan ulazak u privatni VIP lounge pre koncerta, limitirane VIP poklone i još mnogo toga. Sadržaj paketa zavisi od izabrane opcije. Za više informacija posetite vipnation.com za Severnu Ameriku i vipnation.eu za Evropu i Veliku Britaniju.

DON’T BE DUMB WORLD TOUR 2026 – EVROPSKI DATUM * 25. avgust - Brisel, Belgija - ING Arena

* 27. avgust - Amsterdam, Holandija - Ziggo Dome

* 30. avgust - London, Ujedinjeno Kraljevstvo - The O2 Arena

* 2. septembar - Dablin, Irska - 3Arena

* 4. septembar - Glazgov, Ujedinjeno Kraljevstvo - OVO Hydro

* 5. septembar - Mančester, Ujedinjeno Kraljevstvo - Co-op Live

* 8. septembar - Keln, Nemačka - Lanxess Arena

* 10. septembar - Milano, Italija - I-DAYS Festival*

* 11. septembar - Minhen, Nemačka - Olympiahalle

* 13. septembar - Lođ, Poljska - Atlas Arena

* 14. septembar - Lođ, Poljska - Atlas Arena (novi datum)

* 16. septembar - Hamburg, Nemačka - Barclays Arena

* 18. septembar - Kopenhagen, Danska - Royal Arena

* 20. septembar - Oslo, Norveška - Unity Arena

* 21. septembar - Stokholm, Švedska - Avicii Arena

* 24. septembar - Riga, Letonija - Xiaomi Arena

* 25. septembar - Kaunas, Litvanija - Žalgirio Arena

* 28. septembar - Berlin, Nemačka - Uber Arena

* 30. septembar - Pariz, Francuska - Accor Arena

* 4. oktobar - Prag, Češka - O2 Arena (novi datum)

* 5. oktobar - Budimpešta, Mađarska - Budapest Arena (novi datum)

* 6. oktobar - Zagreb, Hrvatska - Arena Zagreb (novi datum)

* 8. oktobar - Beograd, Srbija - Beogradska arena (novi datum)

* 9. oktobar - Sofija, Bugarska - Arena 8888 Sofia (novi datum)

* 11. oktobar - Atina, Grčka - Telekom Center Athens (novi datum)

O A$AP Rockyju Višestruko talentovani umetnik, preduzetnik, glumac i modna ikona A$AP Rocky, rođen kao Rakim Mayers, od svog proboja na scenu 2011. godine izgradio je status jedne od najuticajnijih figura savremene pop kulture. Njegova muzika ostvarila je više od 25 milijardi strimova širom sveta, dok su njegovi spotovi premašili pet milijardi pregleda na YouTube-u.

Nakon dva albuma koja su debitovala na prvom mestu Billboard 200 liste - LONG.LIVE.A$AP i AT.LONG.LAST.A$AP - Rocky je 2018. godine objavio treći studijski album TESTING, koji je prikupio više od milijardu strimova i zauzeo prvo mesto iTunes liste u 16 zemalja. Njegov najnoviji album DON’T BE DUMB izazvao je ogromnu globalnu pažnju, sa više od milion Spotify pre-save registracija i preko 130.000 prodatih vinila pre samog izlaska. Na albumu gostuju BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jessica Pratt, Jon Batiste, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn, will.i.am i drugi, dok je omot albuma kreirao legendarni reditelj i ilustrator Tim Burton. Rocky je 2025. godine bio jedan od domaćina Met Gale na temu „Superfine: Tailoring Black Style“, predstavljajući kreacije svog brenda AWGE. Iste godine ostvario je zapažene glumačke uloge u filmovima kompanije A24 - Highest 2 Lowest u režiji Spikea Leeja i If I Had Legs I’d Kick You rediteljke Mary Bronstein. Trenutno obavlja funkciju kreativnog direktora za Ray-Ban i PUMA, a sarađivao je sa brendovima kao što su Bottega Veneta, Calvin Klein, Chanel, Gucci, Dior, Mercedes-Benz, Guess i Fenty Skin. Njegova kreativna agencija AWGE ostvarila je partnerstva sa brendovima Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson i MTV, a takođe je pomogla u razvoju karijera izvođača poput Playboi Cartija, slowthaija i Smooky MarGielaae.