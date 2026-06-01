Slušaj vest

Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a ljubitelji folklora uživali su u bogatom programu godišnjeg koncerta Kulturno-umetničkog društva „Zora“, koje je još jednom pokazalo zbog čega važi za jednog od najznačajnijih čuvara tradicije i narodnog stvaralaštva. Tokom gotovo dva sata programa na sceni su se smenjivali igrači svih generacija od najmlađih članova do veterana, predstavljajući bogatstvo folklorne baštine Srbije i regiona.

Dupke puna sala

Koncert je otvorio mlađi dečiji ansambl koreografijom „Kosovo“, koja je već na samom početku donela snažne emocije i pokazala koliko ljubavi prema tradiciji nose najmlađi članovi društva. U živopisnim nošnjama i sa osmesima na licima, mali folkloraši nagrađeni su gromoglasnim aplauzom publike koja je prepoznala njihov trud i posvećenost.

Igrači pokazali umeće

Kao jedno

Nakon njih na scenu je izašao omladinski ansambl sa koreografijom „Vransko polje“. Energija, preciznost pokreta i uigranost igrača dočarali su duh juga Srbije i izazvali oduševljenje prisutnih. Mladost i entuzijazam ansambla bili su vidljivi u svakom koraku, a publika ih je ispratila dugotrajnim aplauzom.

Posebnu pažnju privukao je nastup veteranskog ansambla, koji je izveo „Igre iz Pirota“. Iskustvo, sigurnost i ljubav prema folkloru pokazali su da godine nisu prepreka za očuvanje tradicije. Njihov nastup bio je dokaz da folklor nije samo hobi već način života koji traje decenijama.

Pripremni ansambl predstavio se igrama iz Šumadije, donoseći na scenu prepoznatljivu vedrinu i razigranost centralne Srbije. Publika je sa velikim interesovanjem pratila svaki segment koreografije, dok su mlađi članovi ansambla pokazali da budućnost društva ne treba da brine.

Igrali srcem

Ništa manje uspešan nije bio ni nastup mlađeg ansambla sa koreografijom „Jugoistočna Srbija“. Autentična muzika, raskošne nošnje i siguran nastup mladih igrača izazvali su pozitivne reakcije gledalaca.

Program je nastavljen igrama iz različitih krajeva Srbije i regiona. Na sceni su se nizale „Igre iz Timoka“, „Vlaške igre“, „Igre iz Banata“, „Igre iz Pčinje“ i „Igre iz Makedonije“. Svaka koreografija donela je posebnu energiju i prikazala različitost narodnih običaja, muzike i plesova. Publika je sa velikom pažnjom pratila svaki nastup, nagrađujući izvođače aplauzima nakon svake izvedene tačke.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je izvođenje čuvene pesme „Biljana platno beleše“, koja je izazvala snažne emocije među prisutnima. Mnogi su pevušili zajedno sa izvođačima, dok su pojedini u publici vidno bili dirnuti atmosferom koja je ispunila salu. Veliko oduševljenje izazvala je i koreografija „Katanka“, koja je svojom dinamikom, temperamentom i upečatljivim izvođenjem pobrala ovacije publike. Svaki pokret bio je ispraćen burnim reakcijama, a aplauzi su trajali nekoliko minuta.

Posebno mesto u programu zauzele su „Šopske igre“, koje su svojom autentičnošću i energijom potpuno opčinile gledaoce. Igrači su demonstrirali izuzetnu tehniku i uigranost, a publika ih je nagradila jednim od najjačih aplauza tokom večeri.

Veče za pamćenje

Pravo iznenađenje usledilo je sa izvođenjem ruskih igara. Temperamentna koreografija, brzi ritam i atraktivni elementi podigli su atmosferu do usijanja. Oduševljeni gledaoci nisu ostali ravnodušni, pa su mnogi ustali sa svojih mesta i aplauzom pozdravili izvođače još tokom nastupa.

Za sam kraj koncerta ostavljena je koreografija „Bosilegrad“, koja je predstavljala vrhunac večeri. Emocije, energija i savršena izvedba izazvale su prave ovacije. Publika je dugim aplauzom i uzvicima tražila još, pa su članovi KUD-a „Zora“ morali da se vrate na scenu i izvedu bis, što je dodatno ulepšalo veče za pamćenje.

Koncert KUD-a „Zora“ još jednom je pokazao koliko su folklor i tradicija važan deo kulturnog identiteta. Kroz igru, pesmu i bogatstvo narodnih nošnji, članovi društva uspeli su da publici prirede nezaboravno putovanje kroz različite krajeve Srbije i Balkana. Sudeći po reakcijama publike i ovacijama koje su pratile gotovo svaki nastup, „Zora“ je još jednom opravdala ugled jednog od najuspešnijih kulturno-umetničkih društava, ostavljajući iza sebe veče ispunjeno ponosom, emocijama i ljubavlju prema tradiciji.

Pogledajte video: Koncert KUD-a "Folklor je više od igre"