U petak, 29. maja, na rooftop-u Sava Centra, pred ljubiteljima muzike i umetnosti, Yasmin Levy - jedna od najprepoznatljivijih svetskih glasova - zvanično je najavila novi beogradski koncert. Publiku očekuje neponovljivo muzičko iskustvo 6. novembra 2026. godine u Sava Centru, u okviru njenog novog koncertnog koncepta „One More Night with Yasmin Levy“.

Foto: Live Show

Na konferenciji je otvoreno govorila o svom posebnom odnosu sa Beogradom, naglasivši da je upravo ovaj grad mesto koje joj pruža toplinu, inspiraciju i osećaj autentičnog doma.

Njen glas prepun melanholije, strasti i emocije odavno je prevazišao granice žanrova i kontinenata. Dobitnica prestižnih međunarodnih nagrada i ikona svetske muzičke scene, Yasmin Levy nastupa na najprestižnijim pozornicama sveta, a Beogradu uvek poklanja posebno mesto. Novi koncertni koncept „One More Night with Yasmin Levy“ nosi zreliji i savremeniji zvuk, ali i svu onu emociju po kojoj je poznata i voljena širom sveta.

Yasmin Levy je najavila i novi album, za koji očekuje da bude završen uskoro, kao i nove pesme koje će biti objavljene pre beogradskog koncerta.

„Pozivam publiku da sa mnom podeli putovanje mog života kroz muziku. Svi mi, na neki način, imamo isto životno putovanje“, poručila je Yasmin.

Koncert „One More Night with Yasmin Levy“ biće održan 6. novembra 2026. godine u Plavoj dvorani Sava Centra. Ulaznice su u prodaji na svim Ticket Vision prodajnim mestima kao i putem linka: Tickets | Yasmin Levy.