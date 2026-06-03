Početak juna doneo je prijatnu noć i priliku za okupljanje u skrivenoj beogradskoj oazi, mestu gde smo kroz prizmu lepote proslavili lansiranje inovativne Vaseline Gluta Hya linije. Ovim povodom, brendovi ELLE i Vaseline osmislili su događaj koji izlazi iz okvira standardnih formata, pretvarajući ga u jedinstvenu posvetu svesnoj nezi i besprekornom sjaju kože.

Četrdeset pažljivo odabranih zvanica iz sveta mode, lepote i influensinga svojim stilskim odabirima autentično su odgovorili na Garden Glow dress code. Kao prvi nagoveštaj inovacije koja ih očekuje, gostima su posluženi personalizovani kokteli kreirani u zaštitnim bojama nove kolekcije: zlatnoj, nežnoj roze i osvežavajućoj plavoj. Estetika eventa prirodno je pozivala na interakciju, te su prisutni ispred posebno dizajniranog ogledala stvarali video sadržaj i delili prve utiske na društvenim mrežama, obeležavajući momenat koji najavljuje novu eru u nezi tela.

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Sinergija lepote i pokreta doživela je svoj vrhunac kroz performans koji su izvele talentovane članice Kluba za sinhrono i umetničko plivanje Vračar. Kroz zadivljujuću koreografiju, graciozne plivačice spojile su preciznost, usklađenost i umetnički izraz u jedinstvenu celinu. Upečatljiv momenat usledio je nakon izlaska iz vode, kada su demonstrirale upotrebu novih Vaseline proizvoda. Kroz ovaj suptilni ritual, prisutni su mogli da primete laganu teksturu seruma koja se trenutno upija, ostavljajući kožu blistavom i dubinski hidriranom bez osećaja težine.

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Bio je to savršen vizuelni uvod u zvanični deo programa, koji je doneo dublji uvid u samu srž ove kozmetičke prekretnice. Obraćanja predstavnika brendova ELLE i Vaseline osvetlila su filozofiju koja briše granice između nege lica i tela, detaljnije predstavljajući zvezdu večeri. Saznali smo kako Vaseline Gluta Hya serum losioni uvode face care pristup u svakodnevnu rutinu. Ključ uspeha? Revolucionarna Gluta glow tehnologija. Obogaćena moćnim antioksidansima koji su čak deset puta jači od vitamina C, ova napredna formula redefiniše koncept negovane kože, jer uspešno ujednačava ten i pruža mu dugotrajnu vitalnost i prepoznatljiv sjaj.

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Zatim je događaj prešao u svoju najraskošniju fazu, ekskluzivnu sittingvečeru. Za potpunu estetsku magiju koja je pratila gastronomski užitak pobrinuo se Bloom Design Studio na čelu s Brankom Gašićem. Kako je noć odmicala, atmosfera se spontano transformisala u energičnu zabavu uz moderne i retro ritmove koje je diktirala DJ Miss Millie.

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings

U galeriji pogledajte još fotografija.

1/20 Vidi galeriju U galeriji pogledajte još fotografija. Foto: Ilija Dimitrijević/@pragma.weddings