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Vikend sa decom nije samo pauza od obaveza – to je prilika da se mali svetovi prošire, da se nauka pretvori u igru, priroda u učionicu, a istorija u priču koja se pamti. I što je još i važnije – da se provede vreme sa porodicom, jer se tako stvaraju najlepše uspomene.

Svet dinosaurusa i nauke koja se doživljava

Širom Srbije postoje mesta koja su upravo tome i namenjena: da deci budu uzbudljiva, a roditeljima jednostavna i smisleno organizovana.

Jedno od najposećenijih edukativno-zabavnih mesta u zemlji je Prirodnjački centar Svilajnac, kompleks koji spaja muzejske postavke, Dino park i interaktivne sadržaje u jedinstveno iskustvo učenja kroz igru. Ogromne replike dinosaurusa, tematske celine i naučni eksponati čine da deca prirodnu istoriju ne uče – već je doživljavaju.

1/18 Vidi galeriju PC Svilajnac Foto: PC Svilajnac

Bajka u kojoj se uči kroz igru

U Keltsko selo Inđija ulazi se u potpuno drugačiji svet – rekonstruisano naselje inspirisano životom Kelta na ovim prostorima. Drvene kuće, radionice i kostimirani vodiči stvaraju atmosferu u kojoj se istorija pretvara u iskustvo, a deca kroz igru otkrivaju kako se nekada živelo i stvaralo.

1/11 Vidi galeriju Keltsko selo Inđija Foto: Dejan Valek, Dejan Valek/Dejan Valek

Za one koji žele više kretanja i adrenalina, Avantura park Zlatibor nudi prepreke, zip-lajn i staze u prirodi koje testiraju spretnost i hrabrost, dok StaPark Užice donosi sličan miks aktivnosti u prirodnom okruženju zapadne Srbije.

1/5 Vidi galeriju Avantura park Zlatibor Foto: TO Zlatibor

1/8 Vidi galeriju Stapari StaPark Užice Foto: Predrag Stanić

U Batočini, Bora lavirint Batočina pretvara jednostavnu ideju snalaženja u prostoru u zabavnu porodičnu misiju – gde je izlaz cilj, ali put do njega deo igre.

Mesta gde se priroda uči, ne gleda

Kontakt sa životinjama ostaje jedan od najjačih dečjih doživljaja. Ergela Kelebija nudi susret sa konjima u ambijentu otvorenog prostora, dok Beo ZOO vrt omogućava da se kroz šetnju upozna raznovrstan životinjski svet, bez potrebe da se izlazi iz grada.

1/12 Vidi galeriju Ergela Kelebija Foto: LiveProduction

U neposrednoj blizini Beograda, Mali Dunav Radmilovac nudi edukativni uvid u prirodne procese i ekosisteme, u okruženju koje deci približava prirodu kroz neposredno iskustvo.

Foto: Dragan Bosnic

Za dodatnu dozu otkrića, Šarengrad Kruševac i Palata nauke Beograd spajaju interaktivne sadržaje, igru i nauku u formate koji deci drže pažnju, ali i ostavljaju trag znanja.

1/7 Vidi galeriju Šarengrad Kruševac Foto: Šarengrad

1/11 Vidi galeriju Zadužbina Miodraga Kostića Palata nauke Foto: Marko Todorović

Mali svetovi- velike avanture

Vikend sa decom tako postaje više od izleta. Postaje mali niz svetova u koje ulazite zajedno – od praistorije i nauke, preko lavirinata i konja, do prirode koja se ne posmatra izdaleka, već istražuje iz prve ruke. A najbolji deo je što je svaki od njih dovoljno blizu da postane sledeći plan.

Ovakvi sadržaji su i deo šire ponude porodičnog turizma koju promoviše Turistička organizacija Srbije (TOS), sa fokusom na interaktivna, edukativna i aktivna iskustva koja spajaju igru, znanje i boravak u prirodi.