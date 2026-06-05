VIKEND SA DECOM KOJI SE PAMTI: 10 mesta u Srbiji gde počinje avantura
Vikend sa decom nije samo pauza od obaveza – to je prilika da se mali svetovi prošire, da se nauka pretvori u igru, priroda u učionicu, a istorija u priču koja se pamti. I što je još i važnije – da se provede vreme sa porodicom, jer se tako stvaraju najlepše uspomene.
Svet dinosaurusa i nauke koja se doživljava
Širom Srbije postoje mesta koja su upravo tome i namenjena: da deci budu uzbudljiva, a roditeljima jednostavna i smisleno organizovana.
Jedno od najposećenijih edukativno-zabavnih mesta u zemlji je Prirodnjački centar Svilajnac, kompleks koji spaja muzejske postavke, Dino park i interaktivne sadržaje u jedinstveno iskustvo učenja kroz igru. Ogromne replike dinosaurusa, tematske celine i naučni eksponati čine da deca prirodnu istoriju ne uče – već je doživljavaju.
Bajka u kojoj se uči kroz igru
U Keltsko selo Inđija ulazi se u potpuno drugačiji svet – rekonstruisano naselje inspirisano životom Kelta na ovim prostorima. Drvene kuće, radionice i kostimirani vodiči stvaraju atmosferu u kojoj se istorija pretvara u iskustvo, a deca kroz igru otkrivaju kako se nekada živelo i stvaralo.
Za one koji žele više kretanja i adrenalina, Avantura park Zlatibor nudi prepreke, zip-lajn i staze u prirodi koje testiraju spretnost i hrabrost, dok StaPark Užice donosi sličan miks aktivnosti u prirodnom okruženju zapadne Srbije.
U Batočini, Bora lavirint Batočina pretvara jednostavnu ideju snalaženja u prostoru u zabavnu porodičnu misiju – gde je izlaz cilj, ali put do njega deo igre.
Mesta gde se priroda uči, ne gleda
Kontakt sa životinjama ostaje jedan od najjačih dečjih doživljaja. Ergela Kelebija nudi susret sa konjima u ambijentu otvorenog prostora, dok Beo ZOO vrt omogućava da se kroz šetnju upozna raznovrstan životinjski svet, bez potrebe da se izlazi iz grada.
U neposrednoj blizini Beograda, Mali Dunav Radmilovac nudi edukativni uvid u prirodne procese i ekosisteme, u okruženju koje deci približava prirodu kroz neposredno iskustvo.
Za dodatnu dozu otkrića, Šarengrad Kruševac i Palata nauke Beograd spajaju interaktivne sadržaje, igru i nauku u formate koji deci drže pažnju, ali i ostavljaju trag znanja.
Mali svetovi- velike avanture
Vikend sa decom tako postaje više od izleta. Postaje mali niz svetova u koje ulazite zajedno – od praistorije i nauke, preko lavirinata i konja, do prirode koja se ne posmatra izdaleka, već istražuje iz prve ruke. A najbolji deo je što je svaki od njih dovoljno blizu da postane sledeći plan.
Ovakvi sadržaji su i deo šire ponude porodičnog turizma koju promoviše Turistička organizacija Srbije (TOS), sa fokusom na interaktivna, edukativna i aktivna iskustva koja spajaju igru, znanje i boravak u prirodi.
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