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Topao vazduh koji miriše na more i limun, živopisni trgovi ispunjeni muzikom i razgovorima, pogled na moćnu Etnu koja dominira horizontom i večeri koje se završavaju uz čašu vina na terasi sa pogledom na more. Sicilija nije samo najveće ostrvo Mediterana – ona je doživljaj koji ostaje u sećanju dugo nakon povratka kući.

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Na ovom jedinstvenom ostrvu vekovima su se susretale različite civilizacije, ostavljajući iza sebe bogato kulturno nasleđe koje se danas može pronaći na svakom koraku. Grčki hramovi, normanske palate, barokni trgovi i šarmantna ribarska mesta samo su deo priče koja Siciliju čini jednom od najposebnijih destinacija Evrope. Posebnu draž ostrvu daje način života njegovih stanovnika. Ovde se dani ne mere satima, već trenucima provedenim uz dobru hranu, šetnju pored mora i druženje na trgovima koji predstavljaju srce svakog grada. Upravo ta opuštena atmosfera razlog je zbog kojeg se mnogi putnici na Siciliju vraćaju iz godine u godinu.

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Na istočnoj obali ostrva nalazi se Katanija grad smešten u podnožju Etne, najvišeg aktivnog vulkana u Evropi. Njene elegantne ulice, impresivna barokna arhitektura i živahna gradska atmosfera pružaju savršen spoj kulture, istorije i mediteranskog načina života. Katanija je idealna polazna tačka za istraživanje jednog od najlepših delova Sicilije. Nedaleko od grada nalazi se Taormina, mesto koje mnogi smatraju najlepšim biserom Sicilije. Smeštena na uzvišenju iznad mora, poznata je po spektakularnim panoramama, uskim kamenim ulicama, elegantnim trgovima i pogledima koji obuhvataju i more i Etnu. Nije slučajno što je vekovima inspirisala umetnike, pisce i putnike iz celog sveta.

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U njenom podnožju nalazi se Đardini Naksos, prvo grčko naselje na Siciliji i jedno od najpopularnijih letovališta na ostrvu. Duge plaže, šetalište uz more, brojni restorani i opuštena atmosfera čine ga idealnim izborom za goste koji žele spoj odmora na plaži i mogućnost da lako istražuju okolinu. Sa druge strane ostrva nalazi se Palermo, grad koji na najbolji način oslikava dušu Sicilije. Energija ovog grada oseća se na svakom koraku – od živopisnih pijaca i istorijskih građevina do autentičnih restorana i ulične gastronomije po kojoj je poznat širom Italije. Palermo nije grad koji se samo obilazi; on se doživljava. U njegovoj blizini nalazi se Mondelo, jedno od najpoznatijih kupališta Sicilije. Fini beli pesak i tirkizno more stvaraju prizore koji podsećaju na egzotične destinacije, dok opuštena atmosfera privlači kako lokalno stanovništvo, tako i posetioce iz celog sveta.

Foto: Promo





Nezaobilazan deo severne obale je i Cefalu, šarmantni primorski gradić poznat po uskim kamenim ulicama, slikovitom starom jezgru i dugoj peščanoj plaži. Njegova autentičnost i mediteranski karakter čine ga jednim od najfotografisanijih mesta na ostrvu. Bilo da vas privlače elegantna Taormina, živopisna Katanija, opušteni Đardini Naksos, autentični Palermo ili romantični Cefalu, Sicilija nudi mnogo više od klasičnog letovanja. Ona pruža priliku da se Mediteran doživi kroz njegove ukuse, mirise, pejzaže i način života. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se aranžmani za Siciliju sa direktnim letovima Air Serbia iz Beograda, za dva atraktivna dela ostrva – istočnu obalu sa Katanijom i zapadnu obalu sa Palermom.

Foto: Promo





Za Kataniju su dostupni direktni letovi iz Beograda, uz mogućnost boravka na 7, 10 ili 11 noći. Ovi aranžmani predstavljaju odličan izbor za putnike koji žele da istraže istočnu obalu Sicilije, Taorminu, Đardini Naksos i obalu podno Etne.

Za Palermosu dostupni direktni letovi Air Serbia iz Beograda svake srede, uz aranžmane na bazi 7 noćenja. Ova opcija posebno odgovara putnicima koji žele da upoznaju severozapadnu obalu Sicilije, autentični ritam Palerma, plaže Mondela i šarm Cefalua. Paket aranžmani obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom i smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu. Ako tražite letovanje koje spaja more, lepotu, sadržaj i pravi duh Sicilije, ovo ostrvo je jedan od najlepših izbora za leto.

Foto: Promo





Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green Putnicima iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba