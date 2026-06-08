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Od 12. do 14. juna 2026. godine Srbija će biti domaćin programa projekcija filmova koji su učestvovali na prvoj Otvorenoj evroazijskoj filmskoj nagradi „Dijamantski leptir“. Međunarodni program organizuje Ruski kulturni fond uz podršku Ministarstva kulture Ruske Federacije.



Program će biti održan u Beogradu i Novom Sadu, a publici će predstaviti šest ostvarenja iz Srbije, Rusije, Kirgistana, Turkmenistana, Venecuele i Južnoafričke Republike, među kojima se nalaze dobitnici i filmovi iz takmičarskog programa za 2025. godinu.





„Naša filmska nagrada ‘Dijamantski leptir’ stvorena je kako bi svet pamtio zemlje, narode i tradicije o kojima Holivud ne snima filmove. Upravo su to zemlje i ljudi koji razumeju važnost očuvanja i odbrane neprolaznih tradicionalnih vrednosti koje čoveka čine čovekom – bićem koje poznaje savest i saosećanje. Danas, kada se istina širom sveta izvrće, a moralni i verski zakoni gaze, ovakva nagrada koja povezuje ljude važnija je nego ikada.



Posebno me raduje što međunarodni program projekcija, koji publici omogućava da pogleda filmove prijavljene za nagradu 2025. godine, počinje upravo u Srbiji – zemlji sa kojom već dugo imam tople profesionalne i prijateljske veze. Upravo je u Beogradu 2014. godine održana svetska premijera mog filma „Sunčanica“, a nedavno smo u Srbiji gostovali sa predstavom „12“ Radionice Nikite Mihalkova. Sada u junu prikazujemo filmove ‘Dijamantskog leptira’ u zemlji koja veoma dobro razume koliko je važno stvarati i podržavati filmove koji promovišu poštovanje prema čoveku, porodici, istoriji i kulturi sopstvenog naroda“, izjavio je Nikita Mihalkov, inicijator i pokretačka snaga osnivanja Evroazijske filmske akademije i nagrade.

Publika u Srbiji imaće priliku da pogleda filmove „Kralj vilenjaka“ Gorana Radovanovića, „Dvoje ljudi u jednom životu i pas“ Andreja Zajceva, „Ples sa majkom“ Dastana Madalbekova, „Ali Primera“ Danijela Jegresa Ričarda, „Stari pravedni bluz“ Munire Salis i „Kompozitor“ Maksata Giljidžova.

U okviru beogradskog programa, 12. juna u 16.30 časova u Hotelu Moskva biće održan okrugli sto pod nazivom „Ekran spaja: od zajedničkih vrednosti do kreativne saradnje“, posvećen kulturnoj razmeni, koprodukciji, promociji nacionalne kinematografije u inostranstvu i jačanju profesionalnih veza između filmskih stvaralaca evroazijskih zemalja.



U ovom delu programa učestvovaće autori filmova predstavljenih na prvoj nagradi „Dijamantski leptir“: producent filma „Ples sa majkom“ Rustam Sajdamatov, reditelj filma „Dvoje ljudi u jednom životu i pas“ Andrej Zajcev, kao i srpski reditelj Goran Radovanović, koji je na prvoj dodeli nagrade „Dijamantski leptir“ osvojio priznanje za najboljeg reditelja za film „Kralj vilenjaka“.





Program projekcija nastavlja misiju promocije evroazijske kinematografije i razvoja profesionalnog dijaloga među filmskim stvaraocima iz zemalja u kojima film i dalje predstavlja prostor za razgovor o čoveku, sećanju, porodici, kulturi i moralnom izboru.



Više o događaju saznajte na:

https://tickets.rs/post/diamond_butterfly_festival_2026_2299

Foto: Promo

https://disk.yandex.ru/i/9xYuu5Ww3B-Wrw Otvorena evroazijska filmska nagrada „Dijamantski leptir“ predstavlja centralni događaj Evroazijske filmske akademije. Prva ceremonija dodele nagrada održana je 27. novembra 2025. godine u Moskvi, u Radionici 12 Nikite Mihalkova. Nagradu su ustanovili Ministarstvo kulture Ruske Federacije i Ruski kulturni fond, koji je ujedno i njen organizator. Inicijator i pokretačka snaga osnivanja filmske akademije i same nagrade je Nikita Mihalkov.

Trofej nagrade je statueta „Dijamantski leptir“. Svaka statueta, koju je osmislio čuveni umetnik Jurij Kuper, ukrašena je sa gotovo 5.000 dijamanata. Dobitnici nisu nagrađeni samo statuom „Dijamantski leptir“. Dobitnik nagrade za najbolji film dobio je i jakutski dijamant u vrednosti od milion američkih dolara. Laureati u kategorijama za najbolju režiju, scenario, fotografiju, muziku, glavnu mušku i žensku ulogu, sporednu mušku i žensku ulogu, scenografiju, najbolji film van Evroazije, kao i za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, pored statuete dobili su i jakutske dijamante u vrednosti od 250.000 američkih dolara.



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Special project“The Shine of Cinema” by Russian Cultural Foundation and TASS: https://tass.ru/specialprojects/brilliantovaya-babochka/







RASPORED PROJEKCIJA I PRATEĆIH AKTIVNOSTI

Beograd, Ruski dom 12. jun 19:00 – „Bauk“ (Srbija)

21:00 – Q&A sa rediteljem filma Goranom Radovanovićem 13. jun 11:30 – „Dvoje ljudi u jednom životu, ne računajući psa“ (Rusija) 13:20 – Q&A sa rediteljem filma Andrejem Zajcevim 14:30 – „Zaplešite sa majkom!“ (Kirgistan)

15:50 – Q&A sa producentom filma Rustamom Sajdamatovim

14. jun

13:00 – „Ali Primera“ (Venecuela) 15:30 – „Stari pravedni bluz“ (Južnoafrička Republika) 17:30 – „Kompozitor“ (Turkmenistan)



Novi Sad, NIS Poslovni centar 13. jun 16:00 – „Bauk“ 18:00 – „Dvoje ljudi u jednom životu, ne računajući psa“

O FILMOVIMA:



„Bauk“ (2024, 97 min, režija: Goran Radovanović, 18+) Žanr: drama

Osamogodišnji Sava evakuiše se tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Majka ga odvodi kako bi ga spasla od smrti i sačuvala njegov čist i naivan pogled na svet. IMDb: https://www.imdb.com/title/tt19244194/ „Dvoje ljudi u jednom životu, ne računajući psa“ (2025, 109 min, režija: Andrej Zajcev, 12+) Žanr: melodrama

Dvoje starijih intelektualaca, muž i žena, preživeli su Drugi svetski rat kao deca. Danas žive sami, pošto su im deca otišla svojim putem. Njihova mudrost, smirenost, optimizam, strpljenje i sposobnost praštanja retke su vrline u savremenom svetu, zbog čega privlače ljude kojima su potrebni toplina, pomoć i podrška. IMDb: https://www.imdb.com/title/tt38504885/ „Zaplešite sa majkom!“ (2025, 79 min, režija: Dastan Madalbekov, 18+) Žanr: porodična drama

Film prati mladića Mirbeka, koji iznenada saznaje da njegovoj majci preostaje još samo deset dana života. Pred njim je vreme da se oprosti, shvati šta je zaista važno i ispuni majčinu najveću želju – ples o kojem je sanjala čitavog života. Film govori o ljubavi, praštanju i vrednosti svakog trenutka provedenog sa najbližima. IMDb: https://www.imdb.com/title/tt39098838/ „Ali Primera“ (2024, 126 min, režija: Danijel Egres, 18+) Žanr: biografska drama

Biografski film o venecuelanskom pevaču i tekstopiscu Aliju Primeri. Priča prati istorijske događaje koji su ga oblikovali u istinskog narodnog pevača i lidera najvećeg pokreta venecuelanskih umetnika. To je priča o njegovoj ljubavi, bolu i pesmama koje su ga pratile od detinjstva u pustinjskim predelima zapadne Venecuele do njegove tragične smrti. IMDb: https://www.imdb.com/title/tt36867445/ „Stari pravedni bluz“ (2024, 100 min, režija: Munira Salis, 18+) Žanr: drama

U Robertsonu, u provinciji Zapadni Kejp, dva brata, Hantje i Elvin Jansen, i dalje osećaju posledice podele božićnog hora „Stari pravedni bluz“. Hantjeova želja da postane glavni bubnjar u grupi svog ujaka dovodi u pitanje njegov odnos sa bratom Elvinom, talentovanim trubačem koji ostaje veran ansamblu svog pokojnog oca. IMDb: https://www.imdb.com/title/tt27541450/ „Kompozitor“ (2024, 91 min, režija: Nuri Halmamedov, 12+) Žanr: drama

Glavni junak Merdan Hudajberdijev prolazi tipičan put jednog muzičara – od muzičke škole do studija na Nacionalnom konzervatorijumu. Film prati njegov umetnički razvoj od detinjstva, kada su roditelji prvi put primetili njegov talenat, pa sve do zrelog doba, prve ljubavi, braka i rođenja ćerke koja takođe poseduje muzički dar. Gledalac zajedno sa junakom prolazi kroz njegov umetnički i životni put. IMDb: https://www.imdb.com/title/tt27541450/









