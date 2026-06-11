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Postoje mesta na Mediteranu koja osvajaju luksuzom i ona koja osvajaju prirodom. Sardinijahttps://1atravel.rs/destinacija/sardinija/ uspeva da spoji oba sveta. Tirkizno more koje podseća na egzotične destinacije, miris borova koji dopire sa obale, skrivene uvale, autentična italijanska mesta i opušten ritam života čine ovo ostrvo jednim od najpoželjnijih letnjih odredišta u Evropi.

Na severozapadnoj obali Sardinije nalazi se Alghero, grad čije kamene ulice, mediteranska arhitektura i živopisna šetališta stvaraju poseban ambijent koji se razlikuje od ostatka Italije. Zbog vekovnog uticaja Katalonije, Alghero nosi jedinstven karakter, pa ga mnogi nazivaju i „malom Barselonom Sardinije“. Tokom dana privlači kristalno čistim morem i prelepim plažama, dok večeri protiču u šetnjama uz obalu, među restoranima, trgovima i starim gradskim zidinama.

Foto: Promo





U neposrednoj blizini Alghera nalazi se Regionalni park Porto Conte, jedno od najlepših prirodnih područja Sardinije. Borove šume spuštaju se gotovo do samog mora, a obala krije brojne vidikovce, uvale i prirodne atrakcije poput čuvene Neptunove pećine i rta Capo Caccia, koji predstavljaju nezaobilazne simbole ovog dela ostrva. Upravo u takvom okruženju smešten je Hotel Punta Negra 4★https://1atravel.rs/putovanje/hotel-punta-negra/, poznat po jedinstvenoj lokaciji direktno uz more. Okružen borovom šumom Regionalnog parka Porto Conte i sa prelepim pogledom na zaliv i istorijski centar Alghera, hotel predstavlja idealan izbor za goste koji žele miran odmor u prirodi, uz kristalno čisto more i autentičnu sardinsku atmosferu.

Foto: Promo





Hotel se nalazi na samoj obali, oko 800 metara od mesta Fertilia i približno 7 kilometara od istorijskog centra Alghera i aerodroma Alghero–Fertilia. U blizini se nalaze i neke od najpoznatijih prirodnih atrakcija Sardinije, među kojima su rt Capo Caccia i Neptunova pećina, udaljeni oko 14 kilometara od hotela. Smešten među borovima, sa pogledom koji se pruža preko zaliva sve do istorijskog jezgra Alghera, Punta Negra pruža prijatnu i opuštajuću atmosferu tokom celog boravka. Gostima su na raspolaganju restoran, bar i snack bar, panoramska terasa sa pogledom na more, lounge prostori za odmor i sala za sastanke. Recepcija radi 24 sata dnevno, a besplatan Wi-Fi dostupan je u zajedničkim prostorijama hotela. Gostima je obezbeđen i besplatan spoljašnji parking.

Foto: Promo

Jedna od najvećih prednosti hotela svakako je njegova lokacija uz samu obalu. Privatna plaža, travnata površina za sunčanje i stenovita obala sa obe strane stvaraju poseban ambijent karakterističan za ovaj deo Sardinije. Tokom letnje sezone gostima su na raspolaganju suncobrani i ležaljke na plaži i travnatom delu, dok je prvi red uz more dostupan na upit uz doplatu. Hotel raspolaže sa 86 soba raspoređenih na tri sprata. Sve smeštajne jedinice imaju balkon, sopstveno kupatilo sa kadom ili tušem, klima uređaj, telefon, televizor, sef, fen za kosu, mini-bar i Wi-Fi internet.

Foto: Promo





Gosti mogu birati uslugu noćenja sa doručkom ili polupansion, uz obroke koji se služe u glavnom restoranu po principu samoposluživanja, prema hotelskim pravilima. Na raspolaganju su i bar i snack bar, idealni za osveženje tokom dana uz pogled na more. Pored prirodnog okruženja koje poziva na odmor, hotel nudi i sadržaje za rekreaciju i razonodu. Gostima su dostupni bazen za odrasle, dečiji bazen, kao i bazen sa morskom vodom i hidromasažom. U okviru kompleksa nalaze se i dva terena za boćanje i piano bar, dok se u neposrednoj blizini mogu pronaći škola jedrenja, mogućnosti za ronjenje, snorkeling, jahanje konja i planinski biciklizam. Porodicama sa decom na raspolaganju su dečiji bazen i malo dečije igralište, dok će ljubitelji opuštanja posebno uživati u bazenu sa morskom vodom i hidromasažom namenjenom relaksaciji.

Foto: Promo





U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avio-aranžmani za Sardiniju https://1atravel.rs/destinacija/sardinija/ sa direktnim letovima kompanije Air Serbia iz Beograda za Alghero. Aranžmani su organizovani na bazi 7 noćenja i obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere na relaciji aerodrom–hotel–aerodrom i smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu. Za putnike koji traže spoj prelepe prirode, kristalno čistog mora, autentične italijanske atmosfere i odmora daleko od svakodnevne gužve, Sardinija predstavlja jedno od najlepših mesta Mediterana.

Foto: Promo





Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travelhttps://1atravel.rs, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Greenhttps://1agreen.rs. Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.bahttps://1atravel.ba.