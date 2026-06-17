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Postoji trenutak u svakom gradu kada noć prestane da bude samo izlazak i postane – iskustvo. Ne zbog lokacije, ne zbog lineupa, već zbog načina na koji se ljudi okupe oko iste energije. Beograd upravo ulazi u takvu fazu: u kojoj se granice između muzike, umetnosti i društvenog trenutka brišu, a izlazak postaje kulturni izraz.

U tom kontekstu, IQOS x LJUBAV događaj, koji se održava 20. juna u amfiteatru ispred Muzej istorije Jugoslavije, nije samo još jedna letnja žurka. On se pozicionira kao deo šireg kulturnog momenta – onog u kojem publika ne traži samo zabavu, već smisao u načinu na koji provodi vreme. Od 18:00 do ponoći, prostor postaje scena na kojoj se ne odvija samo muzički program, već i svojevrsni dijalog između publike i savremenog urbanog izraza. Luton i Šćepa sa live bendom, uz DJ iznenađenja, ne funkcionišu kao klasičan line-up, već kao deo celovitog narativa večeri u kojem se energija gradi postepeno, kroz ritam, prostor i zajedničko prisustvo.

Ono što ovaj događaj izdvaja u odnosu na standardnu nightlife ponudu jeste način na koji tretira publiku. Ovde punoletni posetioci i pušači i/ili korisnici drugih nikotinskih proizvoda, nisu posmatrači, već učesnici jednog šireg kulturnog eksperimenta. U okviru događaja, kroz REMIX interaktivne zone, publika ulazi u prostor koji podstiče radoznalost i kreativno učešće – dve ključne vrednosti nove generacije izlazaka.

Zapevala na sestrinoj svadbi Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Profimedia

IQOS x LJUBAV ne govori samo o muzici, već o načinu na koji se savremeni urbani život menja. Izlazak više nije samo noćni ritual, već platforma za povezivanje – mesto gde se dizajn, zvuk, svetlo i pokret stapaju u jedinstveno iskustvo koje traje duže od jedne večeri. U okviru događaja biće predstavljena i IQOS x LJUBAV limitirana kolekcija, kao i premijera noviteta u IQOS asortimanu, kroz iskustveni pristup koji naglašava spoj inovacije i kulture doživljaja. Sve je osmišljeno tako da se ne posmatra odvojeno, već da funkcioniše kao deo iste, integrisane atmosfere.

Foto: Promo

U vremenu kada se kulturne navike brzo menjaju, ovakvi događaji postaju referentna tačka – ne zato što nude “više”, već zato što nude drugačije. To je prostor u kojem se ne prati trend, već ga publika zajedno sa događajem stvara. Događaj je namenjen punoletnim pušačima i/ili korisnicima drugih nikotinskiha proizvoda koji u noćnom izlasku traže više od provoda – traže iskustvo koje se pamti kao deo ličnog kulturnog identiteta. IQOS x LJUBAV tako postaje više od događaja. Postaje znak vremena – u kojem se kultura izlazaka redefiniše kroz radoznalost, muziku i zajedništvo.

Foto: Promo