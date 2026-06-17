Nova COCA-COLA VIP LOUNGE ulaznica namenjena je onima koji žele da festival dožive iz svakog ugla. Jednim skeniranjem otključava se pristup apsolutno svim festivalskim zonama - od regular i VIP prostora, preko Fan Pit zone, pa sve do ekskluzivnog Galaxy Backstage-a i, naravno, Coca-Cola VIP Lounge platforme.

Belgrade Music Week festival 26 od 25. do 28. juna okuplja najveća domaća, regionalna i svetska imena na Ušću, a za sve koji žele da festival dožive bez ograničenja stiže i potpuno nova kategorija ulaznica - COCA-COLA VIP LOUNGE, dostupna ekskluzivno putem eFinity aplikacije.

Uz potpunu slobodu kretanja kroz festival, vlasnike ove ulaznice donose i dodatni benefit – 10 pića na poklon, koja će moći se da preuzmu u okviru Coca-Cola VIP Lounge platforme korišćenjem digitalnih tokena koji se automatski dodeljuju nakon kupovine ulaznice putem eFinity aplikacije!

Za one koji ne žele da biraju između najboljeg pogleda na binu, festivalske energije u Fan Pit zoni ili ekskluzivnog VIP iskustva, ovo je najkompletnija Belgrade Music Week ulaznica do sada! COCA-COLA VIP LOUNGE ulaznice dostupne su isključivo putem eFinity aplikacije, a količine su ograničene.

Ovogodišnje izdanje festivala Belgrade Music Week počinje istorijskim #MW Special Day #0 programom 25. juna, kada publiku očekuje tročasovni koncertni spektakl Jale Brata i Bube Corellija, dok će tokom naredna tri festivalska dana na najveću regionalnu binu izaći INNA, Rasta, Devito, Gzuz, Teodora, Nucci, 2Soma, Elena i brojni drugi izvođači koji će obeležiti leto na Ušću.

Ulaznice za festival Belgrade Music Week dostupne su isključivo putemeFinity sajta i eFinity aplikacije i na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.