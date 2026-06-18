TRIJUMF SVETSKE ROK IKONE NA UŠĆU: Leni Kravic priredio dvočasovni spektakl za pamćenje, emotivan bis i susret sa najmlađom obožavateljkom obeležili noć
Poznati američki roker Leni Kravic održao je vrhunski koncert na beogradskom Ušću, potvrdivši status jednog od najvećih performera današnjice. U organizaciji kompanija SKYMUSIC i Live Nation, Beograd je dobio muzički šou svetskih razmera, praćen besprekornom produkcijom i izuzetnom energijom koja je povezivala scenu i publiku tokom puna dva sata svirke.
Da se u prestonici sprema istorijska muzička noć bilo je jasno već od ranih popodnevnih časova, kada su počele da se stvaraju prve velike gužve na prilazima koncertnoj zoni. Atmosferu pred izlazak glavne zvezde dodatno je zagrejao talentovani američki muzičar DE’WAYNE, koji je kao opening act i specijalni gost savršeno pripremio publiku za nastup rok ikone.
Od trenutka kada je zakoračio na scenu, Kravic je uspostavio neposrednu komunikaciju sa prisutnima. Sa prepoznatljivom harizmom, vanvremenski hitovi poput "Low", "American Woman", "The Chamber", "Always on the Run" i mnogi drugi, nizali su se u savršenom, naelektrisanom ritmu, dok je Ušće uzvraćalo horskim pevanjem svakog stiha. Posebnu pažnju privukli su najvatreniji fanovi u prvim redovima, čije je oduševljenje muzičar svesrdno uzvraćao tokom čitavog nastupa.
Regularni deo koncerta doživeo je vrhunac uz prve taktove planetarnog hita "Fly Away". U moru upaljenih svetala telefona koja su potpuno transformisala koncertnu zonu, publika je postala vodeći vokal koji je u potpunosti preuzeo pevanje, ostavljajući Kravica da ih sa osmehom posmatra.
Jedina pesma na bisu, kultna numera "Let Love Rule", donela je ujedno i najemotivnije trenutke večeri. Nakon gromoglasnog skandiranja, Leni Kravic se vratio na scenu i tokom izvođenja ove pesme izveo devojčicu iz publike na binu. Poklonivši joj daire, pevao je zajedno sa njom, što je izazvalo dugačak aplauz i duboke emocije kod svih prisutnih. Ovaj prizor je odmah proglašen za najlepši i najdirljiviji momenat čitavog koncerta.
Kao kruna ove muzičke noći, Leni je na samom kraju numere potpuno izbrisao barijeru između bine i partera, spustivši se direktno ispred fan pita među obožavatelje, gde se strpljivo i bez žurbe rukovao, fotografisao i potpisivao autograme, uzvraćajući na beogradsku ljubav na najneposredniji način.
Beograd i Ušće su još jednom dokazali da su nezaobilazna stanica za najviše domete globalne muzičke industrije, a Leni Kravic je uzvratio nastupom koji je doneo moćan zvuk, besprekornu svirku i neposrednost kakva se retko viđa na velikim open-air događajima.
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