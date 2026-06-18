Poznati američki roker Leni Kravic održao je vrhunski koncert na beogradskom Ušću, potvrdivši status jednog od najvećih performera današnjice. U organizaciji kompanija SKYMUSIC i Live Nation, Beograd je dobio muzički šou svetskih razmera, praćen besprekornom produkcijom i izuzetnom energijom koja je povezivala scenu i publiku tokom puna dva sata svirke.

Da se u prestonici sprema istorijska muzička noć bilo je jasno već od ranih popodnevnih časova, kada su počele da se stvaraju prve velike gužve na prilazima koncertnoj zoni. Atmosferu pred izlazak glavne zvezde dodatno je zagrejao talentovani američki muzičar DE’WAYNE, koji je kao opening act i specijalni gost savršeno pripremio publiku za nastup rok ikone.

Od trenutka kada je zakoračio na scenu, Kravic je uspostavio neposrednu komunikaciju sa prisutnima. Sa prepoznatljivom harizmom, vanvremenski hitovi poput "Low", "American Woman", "The Chamber", "Always on the Run" i mnogi drugi, nizali su se u savršenom, naelektrisanom ritmu, dok je Ušće uzvraćalo horskim pevanjem svakog stiha. Posebnu pažnju privukli su najvatreniji fanovi u prvim redovima, čije je oduševljenje muzičar svesrdno uzvraćao tokom čitavog nastupa.