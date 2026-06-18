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Jedan od najvoljenijih regionalnih kantautora, Petar Grašo, vraća se 15. oktobra u Plavu dvoranu Sava Centra, gde će publiku povesti na nezaboravno muzičko putovanje kroz najveće hitove svoje bogate karijere

Pevač čiji glas već decenijama prati najlepše ljubavne priče generacija ponovo stiže pred beogradsku publiku i donosi veče posvećeno pesmama koje su obeležile živote miliona ljudi širom regiona. Od pesama „Ako te pitaju“, „Ko nam brani“, „Utorak“ i „Moje zlato“, do nezaobilaznih „Volim i postojim“, „Srce za vodiča“ i „92“, repertoar će objediniti numere koje već godinama imaju posebno mesto u srcima slušalaca.

Grašo je tokom karijere izgradio jedinstvenu vezu sa slušaocima širom regiona. Njegove pesme odavno su prerasle radijski etar i koncertne bine, postajući deo ličnih priča publike. Zato njegovi koncerti imaju posebnu atmosferu – onu u kojoj se hiljade glasova spajaju u jedan, gde osmesi i emocije putuju od bine do poslednjeg reda dvorane.

Nakon niza uspešnih koncertnih produkcija koje su obeležile domaću i regionalnu scenu, SKYMUSIC ove jeseni donosi još jedan događaj namenjen publici koja ceni vrhunsku muziku, autentičnu emociju i izvođače čije pesme decenijama odolevaju vremenu.

Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs, besplatne efinity aplikacijei na svim eFinity i MojKiosk prodajnim mestima.