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Veliko interesovanje publike za premijerno izdanje novog događaja koji nosi naziv “Brunch u parku”, potvrđeno je već na samom početku prodaje ulaznica. Promotivni kontingent “Early Bird” ulaznica za prvi festivalski dan, koji je bio dostupan u okviru akcije „1+1“, rasprodat je za manje od 72 sata od puštanja u prodaju.

Nakon završetka promotivne akcije, prodaja ulaznica za prvi dan nastavlja se po regularnoj ceni od 2.999 dinara putem platforme Tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Brunch u parku će 29. i 30. avgusta premijerno oživeti prostor Donjeg grada Kalemegdana kroz novi festivalski koncept koji spaja muziku, gastronomiju, umetnost i sadržaje namenjene svim generacijama. Tokom dva dana, od 12 do 23 časa, jedan od najlepših gradskih ambijenata postaće mesto susreta različitih generacija, ljubitelja muzike, porodica, urbanih zajednica i svih onih koji leto žele da isprate u opuštenoj atmosferi u parku.

Foto: Promo

Veliko interesovanje za prvi dan Brunch u Parku festivala dodatno potvrđuje da je muzički program na centralnoj bini pažljivo osmišljen. Publiku 29. avgusta očekuje poseban nastup Darka Rundeka uz Novosadski Big Bend pod dirigentskom palicom maestra Ivana Ilića, dok će drugo festivalsko veče, 30. avgusta, obeležiti koncert grupe S.A.R.S., koja ove godine proslavlja dve decenije uspešne karijere. Organizatori najavljuju da će u narednim danima predstaviti i nova imena regionalne muzičke scene koja će upotpuniti program oba festivalska dana.

Pored standardnih ulaznica, u prodaji su i dnevne ulaznice po ceni od 1.399 dinara za posetioce koji na Brunch dolaze između 12 i 15 časova, zbog čega im je i omogućen povoljniji ulazak, kao i VIP paketi za one koji žele dodatni komfor tokom boravka na festivalu. Ulaz za decu do 14 godina je besplatan uz prisustvo roditelja ili staratelja.

Publika je definitivno prepoznala ideju ovog festivala koji u prvi plan stavlja iskustvo, kvalitetno provedeno vreme i uživanje u gradu na drugačiji način, a organizatori očekuju da će interesovanje za Brunch u parku dodatno rasti kako budu otkrivani novi segmenti programa.

Više informacija na:

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