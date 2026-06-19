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Jedan od najvoljenijih pevača u regionu, Saša Matić, ponovo sprema muzičko veče za pamćenje. Nakon koncerta koji je prošli put rasprodat u rekordnom roku, popularni pevač zakazao je novi veliki solistički koncert koji će biti održan 26. decembra u Niškoj dvorani Čair.

Foto: Kamarad produkcija

Karte su već puštene u prodaju, a sudeći po interesovanju publike, sve ukazuje na to da se istorija ponavlja i da će se i ovog puta tražiti karta više.

Foto: Kamarad produkcija

Saša Matić godinama važi za izvođača čiji koncerti nisu samo muzički nastupi, već emotivni susreti sa publikom. Njegove pesme pevaju se uglas, a atmosfera na njegovim koncertima često se opisuje kao spoj vrhunske produkcije, snažnih emocija i posebne energije koju deli sa publikom.

Prošli koncert ostao je upamćen po velikom interesovanju i rasprodaji u rekordnom roku, zbog čega je vest o novom datumu odmah obradovala fanove. Pevač ne krije da ga svaki susret sa publikom posebno inspiriše.

Foto: Kamarad produkcija

„Svaki koncert za mene je nova emocija i velika odgovornost. Publika mi godinama daje ljubav, a moj zadatak je da im tu ljubav vratim kroz pesmu, energiju i veče koje će pamtiti. Prošli put smo zajedno napravili nešto zaista posebno, a sada imam još veću želju da 26. decembra u Nišu ponovo stvorimo noć za pamćenje. Istorija se, izgleda, ponavlja, ali se ja uvek trudim da svaki koncert bude još bolji od prethodnog“, poručio je Saša Matić.

Publiku očekuje pažljivo pripremljen repertoar, veliki hitovi koji su obeležili njegovu karijeru, ali i pesme koje su kroz godine postale neizostavni deo emotivnih trenutaka mnogih generacija.

Foto: Kamarad produkcija

Saša Matić je tokom karijere izgradio status pevača koji okuplja publiku svih generacija, a njegovi koncerti redovno pokazuju koliko su njegove pesme duboko povezane sa ljudima. Upravo zato ne čudi što se već sada očekuje veliko interesovanje za koncert 26. decembra u Niškoj dvorani Čair.

Prijatelj koncerta je Telekom Srbija.

Organizatori poručuju da su karte dostupne u prodaji i savetuju publici da ih obezbedi na vreme, jer je prethodni koncert pokazao da se za Sašine nastupe mesta brzo popune.