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Više od 6.700 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volonterski program Ekspo Plejmejkeri, potvrđujući da interesovanje za volontiranje na najvećem međunarodnom događaju u regionu nastavlja da raste. Od ukupno 48 dostupnih volonterskih pozicija, kandidati su već izdvojili svoje favorite – angažmane koji im pružaju priliku da steknu nova znanja i veštine, upoznaju ljude iz celog sveta i daju doprinos zajednici kroz učešće u događaju koji će 2027. godine dovesti svet u Beograd.

Najtraženije volonterske pozicije mogu se svrstati u tri velike grupe. Prvu čine angažmani u oblasti komunikacija, digitalnih sadržaja i međunarodne saradnje, koji privlače kandidate zainteresovane za volontiranje u dinamičnom i multikulturalnom okruženju. Drugu grupu čine pozicije povezane sa podrškom u realizaciji programa i događaja, od sportskih do edukativnih sadržaja, dok treću čine operativni i logistički angažmani koji doprinose bezbednom, efikasnom i organizovanom funkcionisanju izložbe.

Raznovrsnost ovih pozicija pokazuje da na Ekspu 2027 postoji prostor za različita interesovanja, znanja i ambicije, ali i da volontiranje može biti prilika za lični razvoj, sticanje novih iskustava i aktivno učešće u projektu od javnog značaja.

KOMUNIKACIJE, DIGITALNI SADRŽAJI I MEĐUNARODNA SARADNjA

Volonter za podršku digital timu

U vremenu kada se veliki događaji podjednako doživljavaju na licu mesta i na digitalnim platformama, nije iznenađenje što je upravo ova volonterska pozicija privukla najveće interesovanje kandidata. Volonteri za podršku digital timu biće uključeni u praćenje aktivnosti na izložbi, podršku digitalnim aktivacijama i saradnju sa timovima koji kreiraju sadržaj za različite platforme. Ova pozicija posebno privlači mlade ljude koji žele da kroz društveno-odgovoran volonterski angažman steknu iskustvo u savremenim oblicima komunikacije i budu deo digitalne priče jednog globalnog događaja.



Volonter za podršku marketing timu

U svetu u kome se događaji mere i brojem priča koje inspirišu, marketing ima važnu ulogu u oblikovanju iskustva publike. Volonteri će pružati podršku marketing i PR timovima, pomagati u sprovođenju promotivnih aktivnosti i doprinositi komunikaciji sa medijima i partnerima. Ovo je prilika za sve koji žele da steknu iskustvo u komunikacijama, brendiranju i promociji velikog međunarodnog događaja kroz volontiranje u multikulturalnom okruženju.

Volonter u podsektoru Protokol

Na svakom velikom međunarodnom događaju postoje timovi koji brinu da se važni susreti, posete i zvanični programi odvijaju besprekorno. Volonteri u protokolu pružaće podršku u organizaciji dolazaka domaćih i međunarodnih delegacija, dajući svoj doprinos uspešnom odvijanju programa kroz volontersko angažovanje u međunarodnom okruženju. Za mnoge kandidate upravo je mogućnost volontiranja u međunarodnom okruženju i neposredan uvid u organizaciju globalnog događaja najveći motiv za prijavu.



Volonter u malom paviljonu

Srce svakog Ekspa čine ljudi koji povezuju ideje, kulture i iskustva iz celog sveta. Volonteri u malim paviljonima pružaće podršku u realizaciji prezentacija, radionica, kulturnih programa i brojnih interaktivnih sadržaja. Sarađivaće sa organizatorima, učesnicima i posetiocima i kroz svoje volontiranje doprinositi stvaranju prostora za susrete, razmenu znanja i međukulturni dijalog.



Volonter za Ekspo 2027 info pult

Za mnoge posetioce prvi utisak o Ekspu neće činiti paviljoni, već ljudi koje prve sretnu. Volonteri na info pultovima pružaće informacije o programima, paviljonima i sadržajima izložbe, pomagati gostima da se snađu i biti njihova prva adresa za podršku. Zahvaljujući neposrednom kontaktu sa ljudima iz celog sveta, ova volonterska pozicija tradicionalno je među najpopularnijima na velikim međunarodnim događajima.



PROGRAMI I DOGAĐAJI



Volonter za organizaciju sportskih događaja

Iza svakog uspešnog sportskog događaja nalazi se tim koji doprinosi da svaki detalj funkcioniše besprekorno. Volonteri će kroz svoje angažovanje pružati podršku u pripremi sportskih prostora, učesnicima i realizaciji sportskih aktivnosti. Ova pozicija posebno privlači ljubitelje sporta koji žele da steknu iskustvo u organizaciji velikih manifestacija i kroz volontiranje doprinesu zajednici.



Volonter za edukativni program

Ekspo nije samo izložba – on je prostor za razmenu znanja, ideja i iskustava. Volonteri u edukativnom programu pružaće podršku tokom predavanja, panela, radionica i drugih obrazovnih sadržaja koji će okupiti učesnike iz različitih zemalja. Za mnoge kandidate ovo predstavlja priliku da uče od stručnjaka, upoznaju nove perspektive i budu deo okruženja koje podstiče saradnju, razvoj i razmenu znanja.



OPERACIJE, LOGISTIKA I PODRŠKA POSETIOCIMA

Parking host

Prvi utisak o velikom događaju često počinje mnogo pre ulaska na samu lokaciju. Parking hostovi pomagaće posetiocima u snalaženju, usmeravati vozila ka odgovarajućim zonama i pružati informacije kako bi dolazak na izložbu protekao bezbedno, efikasno i organizovano. Za mnoge kandidate ovo je prilika za aktivno učešće u stvaranju pozitivnog iskustva posetilaca i neposredan doprinos organizaciji jednog od najvećih međunarodnih događaja u regionu.

Volonter za bezbednost i informisanje

Najbolje iskustvo posetilaca nastaje onda kada se osećaju sigurno, informisano i dobrodošlo. Volonteri za bezbednost i informisanje pružaće važne informacije posetiocima, pomagati u snalaženju i pružati podršku timovima zaduženim za bezbedno i organizovano funkcionisanje izložbe. Kombinacija komunikacije, odgovornosti i pomaganja ljudima čini ovu volontersku poziciju jednom od najtraženijih.



Volonter u podsektoru Bezbednost

Bezbednost je osnova svakog velikog međunarodnog događaja. Volonteri u podsektoru Bezbednost pomagaće u informisanju posetilaca, usmeravanju kretanja i pružanju podrške timovima zaduženim za bezbedno funkcionisanje izložbe. Reč je o volonterskoj poziciji koja omogućava obavljanje volonterskih aktivnosti od značaja za zajednicu i neposredan doprinos stvaranju sigurnog i prijatnog okruženja za sve posetioce. Najtraženije pozicije pokazuju da volonteri na Ekspu 2027 ne traže samo priliku da budu deo organizacije velikog događaja, već i mogućnost da kroz volontiranje ostvare nesebičan doprinos zajednici, steknu nova znanja i veštine i upoznaju ljude iz različitih kultura i zemalja.

Od digitalnih komunikacija i međunarodne saradnje do sportskih programa i operativne podrške, svaka volonterska pozicija predstavlja priliku za aktivno učešće u projektu od javnog značaja i iskustvo koje može trajati mnogo duže od same izložbe.