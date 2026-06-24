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Iako se često smatra prolaznom zonom, predsoblje igra važnu ulogu u ukupnom doživljaju doma. Ono treba da bude praktično, ali i dovoljno reprezentativno da ostavi pozitivan utisak na svakoga ko zakorači unutra. Srećom, uz nekoliko jednostavnih dizajnerskih trikova moguće je stvoriti prostor koji istovremeno odiše stilom, funkcionalnošću i osećajem dobrodošlice.

Najveći problem sa kojim se svako predsoblje suočava jeste svakako manjak prostora. Zato je predsoblje DRAKE sjajan izbor, jer na jednom zidu rešava tri glavna problema: veliko ogledalo, otvoreni čiviluk i policu za cipele.

Topli tonovi artisan hrasta u kombinaciji sa nežnim kašmir dekorom stvaraju elegantan i prijatan ambijent već pri samom ulasku u dom. Pored upečatljivog izgleda, ovo predsoblje nudi i praktična rešenja za odlaganje seznske garderobe i obuće, pomažući da prostor ostane uredan i funkcionalan. Zahvaljujući pažljivo usklađenim materijalima i promišljenoj organizaciji, ulazna zona dobija karakter prostora koji spaja savremeni stil, udobnost i svakodnevnu praktičnost.

Foto: Promo

Razliku između prosečnog i pažljivo stilizovanog predsoblja često prave upravo detalji. Zidna dekoracija, sat, pažljivo odabrano zelenilo i adekvatna rasveta unose karakter i daju prostoru lični pečat. Celina je zaokružena tepihom PISA u bež nijansi sa geometrijskim motivima, koji vizuelno povezuje elemente enterijera i dodatno doprinosi osećaju topline. Biljke i dekorativni akcenti stvaraju prijatnu atmosferu dobrodošlice, dok podna lampa SANDRA pruža meko svetlo koje već pri ulasku u dom unosi osećaj udobnosti i mira.

Predsoblje CANVEY, u kombinaciji dekora tamnog tejlor hrasta i kašmir drvo dekora, pruža moderan i funkcionalan ulazni deo doma sa toplinom i kontrastom. Kombinacija zatvorenih delova, ogledala koje vizuelno proširuje prostor i otvorenog dela sa čivilukom nudi savršen balans između urednosti i pristupačnosti. Ovaj enterijer je odličan primer kako se klasična, često zanemarena funkcionalna zona poput predsoblja može transformisati u estetski produžetak dnevnog boravka.

U ovom predsoblju dominiraju neutralne nijanse bež i sive boje, dok tamni drvo-dekor pruža potreban kontrast i dubinu. Tekstil u vidu dekorativnog jastuka ATMOSPHERA u maslinasto-zelenoj boji, unosi duboku i prirodnu nijansu koja razbija monotoniju. Uz ovakav ambijent se idealno uklapaju pletena korpa ATMOSPHERA i velika biljka koje unose dodatne elemente prirode. Podna lampa SANDRA, kao i zidni sat ATMOSPHERA u kombinaciji sa tepihom VEGAS HOME, podržavaju zamisao da priča o uređenju enterijera počinje od samog ulaza u dom.

Foto: Promo

Ako imate izuzetno mali hodnik i važno vam je da pametno iskoristite svaki kvadrat, odabir predsoblja je možda ograničen dimenzijama, ali ono i dalje može biti maksimalno funkcionalno. Predsoblje RIMINI, u dekoru artisan hrasta i belog drvo dekora, sastoji se iz dva praktična dela koja će vam pomoći da svoju omiljenu sezonsku obuću i odeću adekvatno odložite. Donji element je u isto vreme i prostor za obuću, ali i čvrsta površina na koju možete sesti dok se obuvate. Kod gornjeg elementa letvice vizuelno produžavaju zid i podižu plafon. Tri gornje kuke su idealne za jakne i kapute, dok su donje dve rešenje za torbe ili dečije jaknice. Ogledalo je tu za brzu proveru izgleda pre izlaska.

Svaki detalj pažljivo je biran da vizuelno otvori prostor i unese toplinu, a da pritom ne zauzme ni jedan jedini centimetar dragocenog poda. Dizajneri enterijera Forma Ideale predlažu predmete poput dekorativnog jastuka, sveća i zelenila, koji pokazuju kako mali detalji čine veliku razliku u enterijeru, a tepih LINEA u nežnoj bež nijansi sa geometrijskom šarom vizuelno uokviruje i spaja ceo ovaj kutak u jednu celinu.

Predsoblje je mnogo više od prolazne zone - ono postavlja ton celom domu. Uz promišljen izbor nameštaja, dovoljno prostora za odlaganje i nekoliko dekorativnih akcenata, čak i najmanji ulazni prostor može delovati skladno, organizovano i stilski zaokruženo.