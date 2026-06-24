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Nakon što su kao prvi nosioci programa najavljeni Darko Rundek uz Novosadski Big Bend i grupa S.A.R.S., Brunch u parku nastavlja da otkriva program svog premijernog izdanja. Novi headlineri festivala koji će 29. i 30. avgusta biti održan na Donjem gradu Kalemegdana su Mostar Sevdah Reunion i Zoster, dva regionalna sastava koja su tokom prethodnih decenija izgradila status jednih od najcenjenijih koncertnih imena na prostoru bivše Jugoslavije.

Na Brunch u parku stiže mostarski Zoster, bend koji je tokom prethodnih godina postao jedan od najtraženijih izvođača regionalne scene.Njihov nastup obeležiće prvo veče na Brunch-u, a prepoznatljiv spoj rocka, reggae-a i alternativnog zvuka, zajedno sa britkim i duhovitim tekstovima, biće nešto u čemu će publika moći da uživa na Donjem gradu Kalemegdana u subotu, 29. avgusta. Pesme poput „Ko je jamio“, „Policija“, „Mozak na pašnjak“ i brojni noviji singlovi postali su nezaobilazan deo koncertnog repertoara koji redovno puni festivalske prostore.

Foto: Promo

Mostar Sevdah Reunion već više od 25 godina uspešno predstavlja sevdah i balkansku muzičku tradiciju publici širom sveta, a beogradska publika će imati prilike da uživa u njihovom nastupu poslednje nedelje u avgustu mesecu. Njihov jedinstveni spoj tradicionalnog izraza i savremenih aranžmana doneo im je status jednog od najznačajnijih world music sastava sa ovih prostora, dok su saradnje sa umetnicima poput Esme Redžepove, Šabana Bajramovića i Amire Medunjanin ostavile dubok trag na regionalnoj muzičkoj sceni. Kao potvrda međunarodnog ugleda benda stigla je i prestižna nagrada Songlines Music Awards za najbolju grupu 2024. godine.

Najavom ovih sjajnih izvođača Brunch u parku dodatno potvrđuje nameru da publici ponudi pažljivo odabran program koji spaja različite muzičke senzibilitete i generacije. Tokom dva festivalska dana posetioce očekuje više od deset sati dnevnog programa, tri bine i šest tematskih zona koje povezuju muziku, gastronomiju, umetnost, porodične sadržaje i savremenu gradsku kulturu.

Ulaznice su u prodaji putem platforme Tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima po ceni od 2.999 dinara za regularnu ulaznicu, a u prodaji je i “dnevna ulaznica” po ceni od 1.399 dinara za one koji se odluče da uđu na festival između 12 i 15 časova. Ulaz za decu do 14 godina je besplatan uz prisustvo roditelja ili staratelja.

Nova imena muzičkog programa biće predstavljena u narednom periodu, kao i detaljniji program svake od zona u okviru Brunch-a.

Više informacija o programu i sadržajima.