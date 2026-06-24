Trideset sedam godina nakon smrti Sulejmana Veličanstvenog, u palati se borba odvija najvećom žestinom. Opasne intrige rađaju spletke koje menjaju sudbinu carstva iza zatvorenih vrata, gde se svaki savez plaća, a svaka izdaja pamti.

Ogromno carstvo koje je Sulejman ostavio iza sebe nastavilo je da oblikuje sudbine miliona ljudi. Iza visokih zidina palate smenjivale su se generacije, ali borba za uticaj nikad nije prestajala. Sudbina države krojila se u odajama sultanija, ambicije su postajale sve veće, a poverenje sve ređe. Stara pravila više ne važe.

Pred Osmanskim carstvom otvorilo se novo poglavlje, ispunjeno neizvesnošću i velikim preokretima. U njegovom središtu naći će žene koje su spremne da se do poslednjeg daha bore za svoje mesto pod suncem i moć koja menja sudbine. Njihove odluke odrediće budućnost generacija koje dolaze.