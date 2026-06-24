Beograd, 23.juni, 2026 —Love Island Adria, najveći svetski zabavni šou, imaće svoju premijeru na VOYO platformi u septembru 2026.godine sa takmičarima iz regiona. Ekskluzivno na VOYO platformi, šou će biti dostupan u okviru Yettel i SBB TV paketa i odabranih Yettel mobilnih tarifa bez dodatnih troškova, kao i VOYO pretplatnicima u Srbiji i regionu.

Love Island se emituje u više od 20 zemalja i ima 36 miliona gledalaca širom sveta. Donosi jedinstvenu mešavinu romantike, učešća, uz aktivnu ulogu gledalaca i angažovanje na društvenim mrežama. Adria izdanje okupiće po prvi put takmičare iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, čime se pravi regionalna verzija međunarodno priznatog formata.

Love Island Adria će se snimati u ekskluzivnoj vili na Tenerifama, a emitovaće se tokom osam nedelja, počev od septembra, nudeći gledaocima dinamično i zabavno iskustvo. Epizode će svakog dana ekskluzivno biti dostupne na VOYO, dok će publika glasati preko Love Island aplikacije.

„Love Island nije poput drugih TV formata na koje je publika u Srbiji navikla. U pitanju je šou koji se bazira na autentičnim vezama, emocijama i potrazi za srodnom dušom“, rekla je Katerina Pavlik, producentkinja češko-slovačke verzije Love Islanda. „Ono što ga čini jedinstvenim je aktivna uloga publike. Preko Love Island aplikacije, gledaoci utiču na to kako se radnja odvija, glasaju i imaju informacije o dešavanjima u vili u realnom vremenu“.