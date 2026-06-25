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Postoje sezone koje pamtimo po velikim predstavama, snažnim glumačkim ostvarenjima i dugim aplauzima. Ali postoje i one retke, posebne sezone koje ostavljaju trag mnogo dalje od pozorišne sale – u životima ljudi kojima je pomoć bila najpotrebnija. Upravo takva bila je sezona novog gradskog teatra na Dorćolu – Teatra humanosti Fondacije Mozzart, gde su se umetnost i humanost susretale iz večeri u veče, dokazujući da pozorište nije samo mesto emocija, već i mesto nade.

Svaki dolazak u novo gradsko pozorište u Cara Dušana 35 nosio je sa sobom i plemenitu misiju. Jedna ulaznica značila je jednu poslatu humanitarnu SMS poruku za lečenje Jovana, Elene, Slobodana, Darije, Marijane... a svaka poslata poruka postajala je mnogo više od simboličnog gesta zahvaljujući Fondaciji Mozzart, koja je svaki prikupljeni iznos udvostručavala. Tako su se svetla reflektora pretvarala u svetlost podrške, a svaka predstava u novu priliku da zajedno učinimo dobro. Rezultat ove zajedničke priče o humanosti jesu 5.830.000 dinara prikupljenih za lečenje građana, kao i više od pet miliona dinara pomoći namenjene Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova i KBC Dragiša Mišović.

Foto: TouchNtouch produkcija

Tokom meseci ispunjenih vrhunskim pozorišnim ostvarenjima, scena teatra humanosti ugostila je neka od najznačajnijih imena domaće glumačke scene, ali i pokazala da umetnost svoju najveću vrednost dobija onda kada inspiriše zajedništvo, empatiju i veru da zajedno možemo da menjamo svet nabolje. Sezonu je otvorila predstava „Prah”, snažna i emotivna drama koju su maestralno izneli Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. U nastavku su usledile brojne večeri za pamćenje. Publika je sa velikim interesovanjem pratila predstavu „Anđela”, u kojoj su glavne uloge tumačili Mima Karadžić, Goran Šušljik i Staša Nikolić, dok su „Zagonetne varijacije” još jednom potvrdile zašto su među omiljenim komadima pozorišne publike.

Foto: TouchNtouch produkcija

Posebno mesto zauzela je predstava „Uspomene Sare Bernar”, koju je svojim neponovljivim talentom i harizmom obeležila čuvena Tanja Bošković. Veliku pažnju publike privukla je i predstava „Svlačenje”, duhovit i emotivan komad u kojem su briljirale Jelica Sretenović i Katarina Žutić. Na repertoaru se našla i snažna drama „Bogojavljenje”, u kojoj su Svetozar Cvetković, Milovan Filipović i Nebojša Milovanović doneli upečatljive glumačke kreacije koje su publiku ostavljale bez daha. Na sceni teatra humanosti gostovale su i izuzetne predstave Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada – „Zajedno”, „Lutka sa kreveta broj 21” i „Jazavac pred sudom”, donoseći publici raznovrsne umetničke poetike i snažne pozorišne doživljaje.

Foto: TouchNtouch produkcija

Među naslovima koji su ostavili posebno snažan trag izdvojile su se predstave „Dečije povrede”, u kojoj su Vuk Kostić i Sloboda Mićalović kroz izuzetno partnersko glumačko ostvarenje doneli priču o ljubavi, odrastanju i životnim raskršćima, kao i „Frenki i Džoni”, emotivna i duhovita predstava koju su maestralno izneli Sloboda Mićalović i Igor Đorđević, osvojivši publiku iskrenošću i snagom svojih interpretacija. Na novoj gradskoj sceni izvedena je i jubilarna monodrama „Naši dani”, kojom je Rale Milenković još jednom potvrdio status jednog od najautentičnijih i najznačajnijih glumačkih stvaralaca naše scene. Ovo izvođenje predstavljalo je svojevrsnu krunu dugogodišnjeg umetničkog puta i susret publike sa delom koje ne gubi na aktuelnosti ni posle mnogo godina.

Foto: TouchNtouch produkcija

Posebnu dimenziju sezoni dale su i brojne književne i pesničke večeri koje su potvrdile da Teatar humanosti nije samo mesto susreta sa pozorištem, već i sa najlepšom pisanom rečju. Publika je sa velikim interesovanjem pratila večeri posvećene poeziji i književnosti sa Mirjanom Bobić Mojsilović, akademikom Matijom Bećkovićem i pesnikom Markom Miloševićem, koji su svojim stihovima, pričama i promišljanjima stvarali nezaboravne trenutke bliskosti između umetnika i publike. Posebnu notu repertoaru dalo je muzičko veče Nikole Koja i benda Girls, Boys & Toys pod nazivom „Kako sam prestao da pevam pod tušem” za koju se tražila karta više. Posebno poglavlje prve sezone Teatra humanosti ispisale su predstave u produkciji Fondacije Mozzart, koje su dodatno potvrdile posvećenost stvaranju kvalitetnog i značajnog pozorišta. Svetla pozornice obasjala je prva premijera predstave „Bašta sljezove boje” u režiji Egona Savina i maestralnoj izvedbi Nebojše Milovanovića. Ovaj susret književnog klasika i vrhunske glumačke interpretacije doneo je publici večeri pune emocija, nostalgije i lepote. Svaka karta bila je pomoć Fondaciji NORBS plus koja je od prikupljenih sredstava u saradnji sa Fondacijom Mozzart donirala medicinska sredstva Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova.

Foto: TouchNtouch produkcija

U predstavi „Španska pita”, briljantna ženska postava koju čine Isidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević, pod rediteljskom palicom Irfana Mensura, hrabro i upečatljivo otvorila je ozbiljnu i složenu temu. Predstava je publiku istovremeno dirnula do suza, nasmejala i podstakla na duboko promišljanje. Svoj pozorišni život započeo je i komad „Ljubinko i Desanka” po tekstu Ace Popovića. Sjajni glumački trio – Janko Cekić, Aleksandra Vulanović i Ljubomir Bandović – uz rediteljski pečat Gorana Šušljika, stvorio je komediju koja se vešto poigrava granicama između smeha i tuge, stvarnosti i iluzije.