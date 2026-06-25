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Ne propustite novu priliku da pratite uzbudljivu priču koja je osvojila gledaoce širom sveta. Serija "Jača od sudbine" od ponedeljka, 29. juna, emitovaće se svakog radnog dana od 10 časova na Kurir televiziji.

Foto: Promo

U centru radnje je osamnaestogodišnja Nina, devojka koja je još u mladosti ostala bez roditelja i bila primorana da sama kroči kroz život. Iako je odrasla u kući svog strica na selu, nikada nije odustala od svojih snova – da jednog dana postane vlasnica hotela.

Foto: Promo

Zahvaljujući talentu, upornosti i velikoj želji za uspehom, Nina upisuje školu za hotelijerstvo i dobija posao u prestižnom hotelu "Rajsko mesto", smeštenom u srcu Karpata. Međutim, ono što je delovalo kao ostvarenje sna ubrzo će postati početak njenih najvećih iskušenja. Ljubav prema jednom od vlasnika hotela zauvek će promeniti njen život i pretvoriti raj u mesto puno tajni, intriga i bolnih odluka.

Foto: Promo