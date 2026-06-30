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„Ruke male, al’ srce veliko“ – ove reči himne udruženja „Naši snovi“ Valjevo najbolje opisuju atmosferu koja vlada u njihovom Dnevnom boravku za decu, mlade i odrasle sa invaliditetom i intelektualnim smetnjama. I svedoče o tome kako udružene male ruke i velika srca mogu posaditi vrt nade i sazidati kuću punu ljubavi. U takvoj kući okruženoj predivnim vrtom sedište je ovog udruženja u kojem se uči, igra, peva, glumi, slika, raduje i druži, a na njihovu adresu je tokom prethodne dve godine stiglo nekoliko donacija Fondacije Mozzart.

„Zahvalila bih Fondaciji Mozzart za svu podršku koju su nam pružali. Prošle godine su nam donirali kućice za senzorni vrt, što je nama jako značajno za rad, kao i laptopove i računar koji su nam neophodni za realizaciju kompjuterskih radionica sa korisnicima. Ove godine su ponovo imali sluha za nas i naše potrebe i obezbedili su nam interaktivnu tablu i televizor, pa naši korisnici uživaju u brojnim edukativnim i zabavnim sadržajima”, poručila je Milica Zdravković Žunjić, predsednik udruženja „Naši snovi”.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Kada uđete u prostorije ovog udruženja, dočekaće vas mnogo šarenih crteža na zidovima, širokih osmeha na licima i toplih zagrljaja, onako baš od srca. Trideset korisnika uzrasta između 18 i 42 godine ovde svakodnevno boravi i zajedno sa sjajnim i posvećenim timom provodi ispunjene i sadržajne dane i sanja velike snove koji „dodiruju nebo“. Učestvuju u različitim edukativnim i kreativnim radionicama, sade i neguju biljke u senzornom vrtu, imaju likovne i radionice domaćinstva, primenjeno pozorište, sportsko-rekreativne aktivnosti... A svi ovi sadržaji lakše su im dostupni zahvaljujući prijateljima iz Fondacije Mozzart koji su prepoznali njihove potrebe i verovali u njihove snove.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Interaktivna tabla se koristi svakodnevno, u okviru edukativnih radionica, kao i slobodnih aktivnosti kada korisnici gledaju filmove, serije i utakmice. Sa posebnim žarom prate Svetsko prvenstvo u fudbalu i imaju favorite za koje zdušno navijaju. Tablu koriste i za različite edukativne igrice, kvizove, za slušanje muzike... A u lepom vremenu uživaju i u svom vrtu u kojem sade i neguju biljke – nanu, lavandu, origano... Kućice koje im je donirala Fondacija Mozzart dobro su im došle za odlaganje svog potrebnog alata.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

U udruženju, koje je ove godine obeležilo četvrt veka postojanja, nijedan trenutak ne prolazi bez pažljivo isplaniranih aktivnosti zahvaljujući kojima se ovi mladi ljudi osećaju korisno i razvijaju svoje talente. Na laptopovima koje im je obezbedila fondacija vežbaju svoje veštine kucanja pa često pišu i recepte za jela koja se pripremaju sa začinima iz njihove bašte. A jedno je sigurno – na svežem domaćem origanu iz njihovog vrta pozavideli bi im i najveći italijanski pica majstori...